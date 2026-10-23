Tamir ettiği çatıdan düşüp yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Cuma Mahallesi Belediye Meydanı Sokak’taki bir köfteci dükkanında meydana geldi. Ahmet D., çatıyı tamir ettiği sırada dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten kaldırıma düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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