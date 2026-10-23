Bursa'da meme kanserine karşı gökyüzü pembeye boyandı

Bursa'da meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve kadınlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Yıldırım Belediyesi ile KETEM iş birliğinde, Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda kadınlara uzman doktor tarafından meme kanseri, hastalığın belirtileri ve erken teşhis yöntemleri hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme seminerinin ardından programa katılanlar, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerce pembe balonu gökyüzüne bıraktı.

"Her 8 kadından biri meme kanseriyle mücadele ediyor"

Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, "Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak dünyada farkındalık ayı olarak belirlenmiş. Ve biz de bu vesileyle yılın bu ayı olarak sağlık birlikte bir farkındalık organizasyonu yapacağız. Dünyadaki kadınların büyük bir kısmının karşılaştığı bir kanser türü. Maalesef ülkemizde de her sekiz kadından birinin mücadele etmek durumunda kaldığı bir kanser türü, meme kanseri. Erken teşhisin, erken tanının hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatmada bulunmak istedik. Hem KETEM'lerin ve aile hekimlerimizin bu kontrolü bu şekilde yaptığını ve burada yine isteyen hanımefendilerin muayene olabileceği bir alan olmasını. Tüm Antalya halkına ve tüm kadınlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Ve etkinlik sonunda da pembe balonları gökyüzüyle buluşturarak bir farkındalığa imza atacağız" dedi.

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"Yedi yılda 10 bine yakın kadına destek olduk"

Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan ise belediye olarak kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ertan, "Belediye olarak da yaklaşık bu dönem içerisinde yedi yıldır on bine yakın kadına gerek taşıma hizmeti vererek, gerekse eğitim desteği vererek KETEM'de muayenelerini gerçekleştirmelerine destek olduk" diye konuştu.

Ekim ayının dünya genelinde meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ertan, erken tanının önemine değinerek, "Kadınlarımızın bu meme kanserine erken tanıya ulaşıp hızlı bir şekilde eğer varsa da böyle bir şeyi en başında yakalayıp, çünkü tedavisi olan bir hastalık. Bu anlamda da bu programı organize ettik" ifadelerini kullandı.

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Programın sonunda pembe balonların gökyüzüne bırakılacağını belirten Ertan, etkinliğin kadınlarda farkındalık oluşturmasını hedeflediklerini söyledi.

"4069 yaş arasında mamografiyle erken teşhis mümkün"

Programda kadınlara meme kanseri hakkında bilgi veren doktor Neşe Yürekli, erken teşhis için taramaların ve kişisel kontrollerin önemine dikkat çekti. Yürekli, "Meme kanserinin erken teşhisinde en önemli şey, 4069 yaş arasında KETEM'lerde mamografi yaptırarak erken teşhis sağlayabiliyoruz. Erken teşhis konan kişilerin hastanelerimize yönlendirerek tedavi almalarını ve hayati tehlikeleri atlatmalarını sağlamış oluyoruz" dedi.

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Kadınların kendi kendine meme muayenesi yapmasının da önemli olduğunu belirten Yürekli, "20 yaşından sonra her kadın kendi, her ay kendi kendine meme muayenesi yaparak bu erken teşhis kendisini alabilir" ifadelerini kullandı. Yürekli, memede şekil değişikliği, eğrilme veya akıntı gibi belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yürekli, hastaların tedavi sürecinde moral ve motivasyonun yanı sıra aile desteğinin de önemli olduğunu belirtti. Yürekli, "Gelişen sağlık teknolojileriyle beraber meme kanseri atlatılabilir, kurtulabilir. O yüzden moral motivasyon gerçekten çok önemli, aile desteği çok önemli. Biz sağlıkçılar olarak elimizden her şeyi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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"Küçük bir şey de olsa hemen doktora gitmeli"

Meme kanseriyle mücadele eden Ayşe Bektaş da hastalığı fark etme ve tedavi sürecini anlatarak kadınlara erken teşhis çağrısında bulundu. Bektaş, "KETEM'de. Evime bir kişi geldi. Hani serpi geldi. Ben hemen anlamadım tabii, umursamadım. Sonra büyümeye başladım. Daha da korkmaya başladım tabii. Sonra hemen bir hastaneye gittim. Tabii MR'ım geldi, istendi. Daha sonra kanalı korktum. Sürecim başka türlü devam ediyor" dedi.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Bektaş, "Hayatı kurtarıyor. Ufak bir şey de olsa eline gelen hemen doktora götürmeli bence hastaneye" ifadelerini kullandı.

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Program, meme kanseri farkındalığının simgesi olan yüzlerce pembe balonun gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.