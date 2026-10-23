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        Osmangazi'de kadınlar paylaşarak iyileşti Osmangazi'de pembe kurdelenin ötesine uzanan dayanışma

        Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Pembe Kurdelenin Ötesinde: Meme Kanseri ve Yas Çemberi" etkinliğinde, hastalığın beraberinde getirdiği kayıplar, yas süreci ve duygusal dayanışmanın önemi ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Osmangazi'de kadınlar paylaşarak iyileşti Osmangazi'de pembe kurdelenin ötesine uzanan dayanışma

        Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Pembe Kurdelenin Ötesinde: Meme Kanseri ve Yas Çemberi" etkinliğinde, hastalığın beraberinde getirdiği kayıplar, yas süreci ve duygusal dayanışmanın önemi ele alındı.

        Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde gerçekleştirilen anlamlı buluşma, meme kanseriyle mücadele eden, hastalığı yenerek sağlığına kavuşan, tedavi sürecinde bir uzvunu kaybeden ve meme kanseri nedeniyle yakınlarını kaybeden kadınları bir araya getirdi. Katılımcıların yaşadıkları zorlu süreçleri, duygularını ve kişisel deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, benzer hikayelerden geçen kadınlar birbirlerine destek olarak dayanışmanın gücünü ortaya koydu.

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        Meme kanserinin yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve duygusal etkilerinin de ele alındığı programda, kayıplarla baş etme ve yas sürecinde birbirine destek olmanın önemi vurgulandı. Yoga ve çigong uygulamalarıyla desteklenen buluşmada kadınlar, duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı bulurken, ortak deneyimler etrafında güçlü bir dayanışma ortamı oluşturdu. Katılımcılara yalnız olmadıklarını hissettiren etkinlik, paylaşmanın ve birlikte güçlenmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

        "Pembe Kurdelenin Ötesinde: Meme Kanseri ve Yas" etkinliği için bir araya geldiklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

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        "Yas, yalnızca ölümle ortaya çıkan bir duygu değil. Sağlıklı bedenimizin kaybı, sevdiğimiz insanları kaybetmek ya da geride bıraktığımız bir hayatın ardından duyduğumuz özlem de yasın bir parçası. Bizler, ay boyunca konunun fizyolojik boyutuna yönelik pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak işin ruhsal boyutuna odaklanmak, bir araya gelerek duygularımıza tanıklık etmek istedik. Kadınların yaşadıkları duyguları paylaştığı, benzer deneyimlerden geçen diğer kadınların da bu duygulara tanıklık ettiği bir buluşma düzenledik. Böylece yas duygusunun içinden hep birlikte geçtiğimiz, birbirimizi dinlediğimiz ve birbirimize destek olduğumuz bir deneyim oluşturduk."

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        Meme kanseri farkındalığı kapsamında hastalık sürecinde yaşanan kayıpları ve yas duygusunu ele almak amacıyla bir çember oluşturduklarının altını çizen Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yoga Eğitmeni Serap Pazarcık ise, "Çember, birbirimize tanıklık ettiğimiz bir alan. Yas, özellikle konuşmaktan kaçındığımız konuların başında geliyor. İçimizde bir yerlerde hissediyoruz ancak çoğu zaman dile getirmiyoruz. Oysa yas, yalnızca bireysel olarak yaşanan değil, topluluk içinde de paylaşılabilen bir süreç. Bu buluşmada, o an içimizden ne geliyorsa ifade ederek birbirimize tanıklık ettik. Bunu yaparken bedenimizi de sürece dahil ettik. Yoga ve çigong akışlarından yararlanarak bedenimizin bilgeliğine güvendik, onun rehberliğinden faydalandık. Birlikte şifalanmaya alan açtığımız, güzel ve anlamlı bir buluşma gerçekleştirdik" dedi.

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