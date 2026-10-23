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        İnegöl Belediyesi'ne Sayıştay'dan olumlu denetim görüşü

        İnegöl Belediyesi'nin 2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun sonucu açıklandı. Meclis Başkan Vekili Fevzi Dülger, meclis üyelerine rapor hakkında bilgi verdi. Raporda İnegöl Belediyesi'nin mali tablolarının doğru ve güvenilir bulunduğu, raporda denetim görüşünü etkileyen herhangi bir bulguya yer verilmediği ve kamu zararı veya tazmin hükmü de tespit edilmediği açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        İnegöl Belediyesi'ne Sayıştay'dan olumlu denetim görüşü

        İnegöl Belediyesi'nin 2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun sonucu açıklandı. Meclis Başkan Vekili Fevzi Dülger, meclis üyelerine rapor hakkında bilgi verdi. Raporda İnegöl Belediyesi'nin mali tablolarının doğru ve güvenilir bulunduğu, raporda denetim görüşünü etkileyen herhangi bir bulguya yer verilmediği ve kamu zararı veya tazmin hükmü de tespit edilmediği açıklandı.

        İnegöl Belediyesi'nin 2025 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin Sayıştay denetimi tamamlandı. Sayıştay Başkanlığı tarafından görevlendirilen iki uzman denetçi tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda hazırlanan 2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, İnegöl Belediyesi'nin mali tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği değerlendirilerek olumlu denetim görüşü verildi.

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        Meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı

        İnegöl Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ikinci oturumunda, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Meclis Başkan Vekili Fevzi Dülger tarafından 2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. Denetim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dülger, "Belediyemizin 2025 yılı hesap ve işlemleri, Sayıştay Başkanlığı tarafından görevlendirilen iki uzman denetçi tarafından incelenmiş ve denetim sonucunda 2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hazırlanmıştır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; Sayıştay tarafından Belediyemizin mali tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği değerlendirilmiş ve olumlu denetim görüşü verilmiştir. Raporda, denetim görüşünü etkileyen herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, genel hükümlere göre takip ve tahsil edilmesi gereken belediye alacaklarının hukuki takip süreçleri ile kira alacaklarının tahsili ve kira süresi sona eren taşınmazların tahliye işlemlerine ilişkin iki bulguya yer verilmiştir. Raporda herhangi bir kamu zararı tespiti veya tazmin hükmü yer almamaktadır. Bu bulgularla ilgili idaremizin açıklamaları Sayıştay tarafından değerlendirilmiş olup, belirtilen hususlara yönelik gerekli çalışmalar ilgili birimlerimizce sürdürülmektedir. İdaremiz hakkında düzenlenen 2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun tamamına, Sayıştay Başkanlığının resmi internet sitesinde bulunan 'Raporlar' bölümünden de ulaşabilirsiniz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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