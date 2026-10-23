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        Bursa'da 2 milyon liralık altın icradan satışa çıkarıldı

        Bursa'da bir borç nedeniyle haczedilen toplam 865 gramı aşkın 8 ve 14 ayar muhtelif altın, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Altınların toplam bedeli 2 milyon 26 bin lirayı buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Bursa'da 2 milyon liralık altın icradan satışa çıkarıldı

        Bursa'da bir borç nedeniyle haczedilen toplam 865 gramı aşkın 8 ve 14 ayar muhtelif altın, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Altınların toplam bedeli 2 milyon 26 bin lirayı buldu.

        Bursa 5. Genel İcra Dairesi tarafından yürütülen dosya kapsamında, haczedilen altınların elektronik ortamda açık artırmayla satılmasına karar verildi. Satışa çıkarılan altınların 713,45 gramının 8 ayar, 152,22 gramının ise 14 ayar olduğu belirtildi.

        İlk artırma kasım ayında

        İcra dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, 553 bin lira değer biçilen 152,22 gram 14 ayar muhtelif altın ile 1 milyon 473 bin lira değer biçilen 713,45 gram 8 ayar muhtelif altın satışa sunuldu. Böylece altınların toplam fiyatı 2 milyon 26 bin lira olarak belirlendi. İlk artırma 12 Kasım 2026 saat 11.03'te başlayacak ve 19 Kasım 2026 saat 11.03'te sona erecek. İlk artırmada satış gerçekleşmemesi halinde ikinci artırma 14 Aralık 2026 saat 11.03'te başlayacak ve 21 Aralık 2026 saat 11.03'te tamamlanacak.

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        Altınlar arasında yüzük, bilezik ve kolyeler bulunuyor

        İlanda yer alan bilgilere göre, 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen haciz işleminin ardından altınlar bilirkişi eşliğinde tasnif edildi. 8 ayar altınlar arasında 72 adet taşlı yüzük, kelepçe bilezikler, kolyeler, küpeler, bileklikler ve çeşitli takılar yer aldı. 14 ayar altınlar arasında ise çift küpeler, taşlı yüzükler, kolyeler ve bileklikler bulundu. Haciz sırasında yapılan ilk tespitlerde altınların gramajları ile icra tutanağında belirtilen miktarlar arasında küçük farklılıklar olduğu, bilirkişi değerlendirmesinde bu durumun tartı hassasiyeti ve fiziksel ortam şartlarından kaynaklanabilecek sapmalarla açıklanabileceği kaydedildi. Altınların ayrıntılı görsellerine, artırma şartlarına ve satışa ilişkin diğer bilgilere UYAP eSatış sistemi üzerinden, 2026/17892 Esas dosya numarasıyla ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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