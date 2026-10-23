BUÜ'de 'Uludağ Tematik Kahve Günleri'nin 12'ncisi düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ARGE Koordinatörlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ‘Uludağ Tematik Kahve Günleri’ etkinliğinin 12’ncisi düzenlendi.

‘Uludağ Tematik Kahve Günleri’ etkinliğinin 12’ncisi ‘COP31: Yeşil Bursa’dan Yeşil Geleceğe Ortak Adım’ temasıyla BUÜ Rektörlük Binası 1 Nolu Salon’da gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve kamu kurumu temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte; iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm ve kentsel dirençlilik konuları masaya yatırıldı. BUÜ Rektör Yardımcısı ve Üniversitenin COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Çiftçi, YÖK ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüklerinin güçlü desteğiyle yürütülen küresel iklim vizyonuna dikkat çekti. 1992 yılında Brezilya'da başlayan COP sürecinin önemine değinen Çiftçi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya Expo alanında gerçekleştirilecek 31. buluşmaya üniversite olarak katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Tarımdan döngüsel ekonomiye, batarya teknolojilerinden yenilenebilir enerjiye kadar 9 farklı alanda hazırladıkları projelerle YÖK ortak sergi alanında yer alacaklarını vurgulayan Çiftçi; iklim krizi ve kuraklık tehdidine karşı Yeşil Bursa’dan başlatılan yerel hamlelerin küresel düzeyde büyük bir değer taşıdığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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"Geleceğin şehirlerini iklim krizine hazırlıyoruz"

BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, iklim değişikliğine bağlı yaşanan sel, kuraklık ve kentsel ısı adası gibi olumsuzlukların kentsel mekânlar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. İklim krizini tamamen durdurmanın zorluğu karşısında kentlerin bu şartlara uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Arslan, yürüttükleri doktora tezi kapsamında geliştirdikleri simülasyon modelleriyle henüz binalar inşa edilmeden kentsel ısı adası etkisini azaltacak tasarım parametrelerini belirlediklerini aktardı. Arslan, hazırlanan bu yöntemlerin yerel yönetimlerin imar planlama süreçlerine entegre edilmesinin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

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"Kentin iklim dirençliliğini artırmak öncelikli hedefimiz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Ömürcan Kurtuluş, belediye olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve kentin iklim dirençliliğini artırmayı en öncelikli çalışma alanlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Sıfır atıktan enerji ve su verimliliğine kadar yürütülen tüm projeleri iklim değişikliği çatısı altında ele aldıklarını dile getiren Kurtuluş, daha önce gönüllülük esasına dayalı yürütülen eylem planlarının artık yeni yönetmeliklerle yasal zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Kurtuluş, üniversite ile gerçekleştirilen bu tür tematik ve sürdürülebilir iş birliklerinin kent geleceği açısından son derece kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

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"Ortak proje ve fikirler için bir aradayız"

BUÜ ARGE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, gelenekselleşen Tematik Kahve Günleri’nin zamanla diğer kurumlar için de örnek bir modele dönüştüğünü vurguladı. Etkinliğin temel amacının akademi, sanayi ve kamu sektörünü aynı masada buluşturarak ortak projeler üretmek olduğunu belirten Karaca, bu yılki buluşmanın COP31 vizyonuna odaklandığını ifade ederek emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Sektörün uzmanlarından proje ve fikirler

Etkinliğin devamında gerçekleştirilen oturumlarda; BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Elif Boz Ulutaş, BTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bilgili, PM Biomaterials Pazarlama Müdürü Egemen Şengül, BUÜ FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve OTM Plastik Tasarım Merkezi Sorumlusu Songül Kılınç sunumlarını gerçekleştirdi. Programın ikinci bölümünde ise BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İlker Kılıç ve Prof. Dr. Yasemin Öner, Emirali ARGE Merkezi Müdürü Özge İnşaatçı ile BUÜ Fen Bilimleri Lisansüstü Öğrencisi Nazlıcan Çetin katılımcılarla uzmanlık alanlarına dair sunumlarını paylaştı.

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Etkinlik çerçevesinde verilen kahve molalarında akademisyenler, sanayiciler ve kurum temsilcileri bir araya gelerek geleceğe yönelik ortak proje ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.