Bursa'da kaçak avcılığa geçit yok: 2 ton 760 kilo kum şırlanı doğaya bırakıldı

Denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 17 el dreçi ile yasak alanda avlandığı tespit edilen toplam 2 bin 760 kilogram canlı kum şırlanı ele geçirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörleri, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, Egerce Mahallesi’nde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

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