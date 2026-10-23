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        Bursa'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, okul güvenliği denetimleri kapsamında servis araçlarını kullanan öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Bursa'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

        Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, okul güvenliği denetimleri kapsamında servis araçlarını kullanan öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçiş, servis araçlarına inme ve binme, emniyet kemeri kullanımı ile yaya ve okul geçitleri hakkında bilgi verildi.

        Öğrencilere ayrıca alt ve üst geçitlerin güvenli kullanımı konusunda eğitim verildi.

        Faaliyetle öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve okul yolculuklarında güvenliğin artırılması hedeflendi.

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