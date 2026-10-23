Bursa'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Öğrencilere ayrıca alt ve üst geçitlerin güvenli kullanımı konusunda eğitim verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçiş, servis araçlarına inme ve binme, emniyet kemeri kullanımı ile yaya ve okul geçitleri hakkında bilgi verildi.

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