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        Bursa'da alkollü sürücü, polis uygulamasından kaçarken trafik lambasına çarptı Alkollü sürücüden polise: "Arabayı babamdan habersiz çaldım"

        Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini gören alkollü sürücü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada trafik lambasına çarpan sürücü polis ekiplerine, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dedi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 03:54 Güncelleme:
        Bursa'da alkollü sürücü, polis uygulamasından kaçarken trafik lambasına çarptı Alkollü sürücüden polise: "Arabayı babamdan habersiz çaldım"

        Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini gören alkollü sürücü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada trafik lambasına çarpan sürücü polis ekiplerine, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dedi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

        Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ATK 997 plakalı Anıl Ç. yönetimindeki otomobil, uygulama yapan polis ekiplerini görünce durakladı. Aracını geri vitese takarak uygulamadan kaçmak isteyen Anıl Ç., trafik lambasına çarparak durdu. Polis ekipleri, kaza yerine giderek otomobil sürücüsünü muhafaza altına aldı. Bölgeye sevk edilen trafik polislerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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        "Arabayı babamdan habersiz aldım, haber verin"

        Alkollü sürücü Anıl Ç., alkolmetreyi üflerken polis ekiplerine dönerek, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Yazık günah adama. Suç işlemedim, daraldım burada. Kaçacak bir durumum yok" dedi. İlginç anlar anbean kameraya yansıdı.

        Alkollü sürücüye 3 farklı maddeden toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Sürücü ise işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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