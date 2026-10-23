Bursa'da "İki Kişilik Oyun" sahnelendi
Bursa'da oyuncular Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın aynı sahneyi paylaştığı "İki Kişilik Oyun" sanatseverlerle buluştu.
Giriş: 23.10.2026 - 01:39 Güncelleme:
Bursa'da oyuncular Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın aynı sahneyi paylaştığı "İki Kişilik Oyun" sanatseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Tek perdelik komedide evlilik, boşanma, sadakat ve toplumsal roller mizahi bir dille ele alındı.
Gösteride Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın performansları izleyicilerden beğeni topladı.
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