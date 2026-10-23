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        Bursa'da polisten kaçarken trafik lambasına çarpan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde polis uygulamasını görünce kaçmaya çalışan sürücü trafik lambasına çarparak durdu. Yapılan testte 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 420 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 04:27 Güncelleme:
        Bursa'da polisten kaçarken trafik lambasına çarpan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza

        BURSA’nın Yıldırım ilçesinde polis uygulamasını görünce kaçmaya çalışan sürücü trafik lambasına çarparak durdu. Yapılan testte 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 420 bin lira ceza kesildi.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Gökdere Bulvarı’nda meydana geldi. Anıl Ç. yönetimindeki 16 ATK 997 plakalı otomobilin sürücüsü, uygulama yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken, trafik lambasına çarparak durabildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Anıl Ç.’nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolmetreyi üflediği sırada polislere, “Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dedi. Anıl Ç.’ye alkollü araç kullanmak ve çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Sürücü, işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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