Bursa'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza uygulandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza uygulandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza uygulandı.
Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı’nda, 16 ATK 997 plakalı otomobille seyir halinde olan A.Ç, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.
A.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sinyalizasyon lambasına çarptı.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde A.Ç'nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye, 420 bin lira ceza uygulandı.
A.Ç. işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.
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