Bursa'da kadın sağlığı için anlamlı farkındalık: "Bir Sonraki Durak: Mamografi"

Medicana Bursa Hastanesi öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ’ın desteğiyle gerçekleştirilen "Bir Sonraki Durak: Mamografi" farkındalık etkinliğinde, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Şehreküstü’den başlayan farkındalık yolculuğu, hastane önünde düzenlenen etkinlik ve gökyüzüne bırakılan pembe balonlarla tamamlandı. Bursa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşları ve kadın derneklerinin de destek verdiği etkinlikte, kadın sağlığı için toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Medicana Bursa Hastanesi, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumda sağlık bilincini güçlendirmek amacıyla "Bir Sonraki Durak: Mamografi" sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Ekim ayındaki meme kanseri farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, sağlık mesajlarını günlük yaşamın içine taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefledi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ’ın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Şehreküstü’den başlayan yolculuk boyunca meme kanserinde erken teşhis, düzenli sağlık kontrolleri ve mamografinin önemi ön plana çıkarıldı. Yolculuğun hastane önünde tamamlanmasının ardından pembe balonlar gökyüzüne bırakılarak erken teşhis konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinliğe Evde Sağlık Hizmetleri Derneği, Güçkat, BUİKAD, LÖDER ve Kanserle Savaş Derneği , Bursa Kanser Derneği ve Tofaş Spor Kulübü başta olmak üzere Bursa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Kurumların ortak katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, kadın sağlığının korunmasında iş birliğinin ve toplumsal dayanışmanın önemini ortaya koydu.

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Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Meme kanseri, dünya genelinde ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Erken evrede teşhis edildiğinde tedavi başarısının artması, düzenli tarama ve sağlık kontrollerini daha da önemli hâle getiriyor.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, meme kanserinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek erken teşhisin hastalığın seyrini değiştirebildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün 2024 yılına ilişkin tahminlerine değinen Dr. Akan, "Meme kanseri, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında geliyor. Çok sık karşılaştığımız bu hastalıkta erken tanıyla hayatın seyrini değiştirmek mümkün. Dünya genelinde ve ülkemizde meme kanseri önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Ancak hastalığı erken evrede yakaladığımızda tedavi başarısı önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle erken teşhise dikkat çekmek ve toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmek büyük önem taşıyor" dedi.

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"Mamografi, erken teşhiste önemli bir yere sahip"

Meme kanserinin erken teşhisinde mamografinin önemini vurgulayan Dr. Akan, kadınların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti. Akan, "Gelişen teknolojiyle birlikte, başta mamografi olmak üzere çeşitli görüntüleme ve tanı yöntemleri sayesinde meme kanserini erken evrede tespit etmek mümkün. Kadınlarımızın kendi vücutlarını tanımaları, memelerinde fark ettikleri değişikliklerde sağlık profesyonellerine başvurmaları ve yaşlarına, kişisel risk durumlarına uygun tarama programlarına katılmaları gerekiyor. Türkiye’de ulusal tarama programı kapsamında 4069 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi taraması öneriliyor. Ailevi veya kişisel riski yüksek olan kadınlarda ise takip planını kişiye özel belirliyoruz" diye konuştu.

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Ailede meme kanseri öyküsü bulunmamasının hastalık riskini ortadan kaldırmadığına da dikkat çeken Dr. Akan, kadınların yalnızca aile geçmişlerine güvenerek kontrollerini ertelememeleri gerektiğini belirtti.

"Sağlık mesajlarını günlük yaşamın içine taşımak istedik"

Etkinliğin çıkış noktasının erken teşhis mesajını toplumun günlük yaşamına taşımak olduğunu belirten Dr. Özcan Akan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda Ekim ayında yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde, Medicana Bursa ailesi olarak başta meme kanseri olmak üzere tüm kanser türlerinde erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirmeye karar verdik. ‘Bir Sonraki Durak: Mamografi’ sloganıyla sağlık mesajlarını insanların günlük yaşamlarının bir parçası hâline getirmeyi amaçladık. Şehreküstü’den başlayan yolculuğumuzu hastanemizin önünde tamamladık. Mamografinin önemine dikkat çekmek amacıyla pembe balonlarımızı gökyüzüne bırakarak etkinliğimizi sonlandırdık. Amacımız, kadınlarımızın kendi sağlıklarını ihmal etmemelerini sağlamak ve erken teşhis konusunda toplumsal farkındalığı artırmak."

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Bursa’dan kadın sağlığı için güçlü dayanışma

Etkinliğin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Dr. Akan, kadın sağlığı konusunda ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti. Akan, "Bu özel etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz organizasyonda, başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve BURULAŞ Genel Müdürümüze katkıları ve duyarlı yaklaşımları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bursa’mızın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Kanserle Savaş Derneği, Evde Sağlık Hizmetleri Derneği, Güçkat, BUİKAD, LÖDER ve Bursa Kanser Derneği ve Tofaş Spor Kulübü başta olmak üzere etkinliğimize destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. Kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğu. Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının aynı amaç etrafında buluşması, bu mesajın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

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Medicana ailesi olarak bu özel organizasyonu hep birlikte başardık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra da toplumsal fayda sağlayan, sağlık bilincini güçlendiren daha büyük organizasyonlarda buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir Sonraki Durak: Mamografi"

"Bir Sonraki Durak: Mamografi" sloganı, kadınların günlük yaşamın yoğunluğu içerisinde kendi sağlıklarını ertelememeleri gerektiğini hatırlatıyor. İşe, okula veya sevdiklerine ulaşmak için yolculuk yapan kadınlara, kendi sağlıkları için de bir adım atmaları gerektiği mesajını veren etkinlik, erken teşhis bilincinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasını amaçlıyor.

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Medicana Bursa Hastanesi öncülüğünde, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kadın derneklerinin desteğiyle gerçekleştirilen farkındalık yolculuğu, meme kanseriyle mücadelede erken teşhisin, düzenli sağlık kontrollerinin ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kadınların muayene olmaktan ya da kontrole gitmekten çekinmemesi gerektiğini belirten Dr. Nilüfer Avcı ise, "Kadınlar memelerini muayene etmekten ya da düzenli kontrollerini yaptırmaktan öncelikle utanmasınlar. Bugün pek çok kadına ileri evrede tanı koyuyorsak, ya memedeki kitleyi fark ettiğinde korktuğundan hekime ulaşmıyor veya evdeki düzenin aksamaması için kendini ihmal ediyor. Yani memedeki kitleyi göz ardı ediyor. Dolayısıyla sevgili kadınlar, meme muayenelerinizi yaptırmaktan çekinmeyin. Bu size ait bir organ, bir doku. Memede kitle oluşabilir ama siz bunu ne kadar erken fark ederseniz, ne kadar erken hekime ulaşırsanız tedavisi de o kadar kolay olacaktır. Her kitle bir kanser olmayacağı gibi bazen masum gözüken kitleler de masum olmayabilir. Mamografinizi, meme ultrasonunuzu ve gerektiğinde meme MR’ınızı hekim önerileriyle birlikte lütfen yaptırınız" diye konuştu.

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Meme kanseri atlatmış hasta Sevgi Uymaztürk, hastalığını nasıl fark ettiğini ve yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Kitleyi tamamen tesadüfen fark ettim. Bir komşumun kanser olduğunu öğrendim. Ona telefon etmek için hızlıca banyoya girdim. Hep lifle sabunlanırdım, o gün elimle sabunlandım. Banyomu hızlıca yapmak isterken o arada kitle elime geldi. Ama benim en büyük dezavantajım kontrollerimi ihmal etmemdi. Pandemi döneminde ve sonrasında kontrollerimi yaptırmadım. Benim kendime verdiğim en büyük zarar bu oldu. Tedavi sürecinde Dr. Nilüfer hocamın gözü ve iletişimiyle kendimi güvende hissettim. Çünkü bu süreçte ilk önce 'Ne zaman öleceğim' diye soruyorsunuz. Nilüfer hocam gözlerime baktı ve 'Önce bir tedaviyi planlayalım' dedi. İki göğsümde de tümör çıktı ama ikisinin de cinsi ayrıydı. Buna bile şükrettim. Yaklaşık bir yıl boyunca hem akıllı ilaç hem de kemoterapi gördüm. Şu an kontrollerim devam ediyor. Biz kadınlar çok vericiyiz, anaçız. Her daim önce çevremizi düşünüyoruz. Burada biraz bencillik yapalım. Nilüfer hocam da hep onu söylüyor. Belli dönemlerde mamografi ve 40 yaş üzerinde elle muayeneyi mutlaka yapalım. Bu haberle bir kadına bile dokunsam çok mutlu olurum."