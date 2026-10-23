"Eski Sular Yeni Kulaçlar" İznik'te geçmiş ile geleceği aynı kulvarda buluşturdu İznik'in yarım asır önceki yüzme takımı ile bugünün yüzme takımı öğrencileri anlamlı bir etkinlikte buluştu

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce hazırlanan "Eski Sular Yeni Kulaçlar" adlı belgesel, İznik'in köklü yüzme kültürünü geçmişten günümüze taşıyan anlamlı bir çalışmaya dönüştü. Belgesel kapsamında, 1960'lı ve 1970'li yıllarda merhum İzzet Peşte'nin öğrencileri olarak İznik Gölü'nde yetişen yüzücüler ile bugün İznik Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gören genç yüzücüler bir araya getirildi. Ortaya çıkan belgesel gerçekleşen söyleşi programında yüzücülere ilk kez izletildi. Belgeseli izleyenler duygularına hakim olamadı.

İznik'in spor hafızasında önemli bir yere sahip olan merhum İzzet Peşte'nin yetiştirdiği yüzücülerle gerçekleştirilen çekimlerde, geçmiş yılların yüzme kültürü, İznik Gölü'nde yapılan antrenmanlar, yarışmalar, dönemin şartları ve unutulmayan hatıralar kayıt altına alındı.

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Belgesel çekimleri kapsamında eski yüzücüler yıllar sonra yeniden İznik Gölü'nde bir araya gelerek kulaç attı. Göl kıyısında gerçekleştirilen röportajlarda ise yüzmeye başladıkları yılları, merhum İzzet Peşte ile olan hatıralarını, aldıkları eğitimleri, katıldıkları yarışmaları ve yüzme sporunun hayatlarında bıraktığı izleri anlattılar.

Eski ve yeni yüzücüler aynı söyleşide buluştu

Etkinlik kapsamında İznik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Eski Sular Yeni Kulaçlar" söyleşi programına İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Meclis Üyesi Zeliha Peşte, Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Suat Okkalı, Türkiye Yüzme Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Necdet Külahçı eski ve yeni yüzücüler ile aileleri katıldı.

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Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, merhum İzzet Peşte'nin öğrencileri olan yüzücüler geçmişte yaşadıkları tecrübeleri genç sporcularla paylaştı. İznik Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gören öğrenciler ise eski yüzücülere sorular yönelterek geçmiş dönemin yüzme kültürünü ve spor hayatını doğrudan yaşayan isimlerden dinleme fırsatı buldu. Söyleşiyi eski yüzücülerden Melih Murat Peşte, Murat Sürük, Eşref Sıcak, Hüsnü Köyçay, Recep Bayar, Ali Eroğlu, Ziya Bilgiç, Ahmet Çeviker ve Osman Sevgen tarafından gerçekleştirildi.

Programda konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik'in tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra güçlü bir spor hafızasına da sahip olduğuna dikkat çekerek, geçmişte İznik'te sporun gelişmesine katkı sunan isimlerin ve onların yetiştirdiği sporcuların hatıralarının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Başkan Usta, bugün İznik Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim alan çocukların geçmişte İznik Gölü'nde atılan kulaçlarla başlayan bu önemli spor geleneğinin yeni temsilcileri olduğunu ifade etti.

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Etkinlik sonunda İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta efsane yüzücülere plaket takdim ederken, Belediyespor Kulübü adına genç yüzücüler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu, sporcuların desteklenmesi ve gelişmesi alanında yaptıkları önemli çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.