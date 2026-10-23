Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri "Eski Sular Yeni Kulaçlar" İznik'te geçmiş ile geleceği aynı kulvarda buluşturdu İznik'in yarım asır önceki yüzme takımı ile bugünün yüzme takımı öğrencileri anlamlı bir etkinlikte buluştu

        "Eski Sular Yeni Kulaçlar" İznik'te geçmiş ile geleceği aynı kulvarda buluşturdu İznik'in yarım asır önceki yüzme takımı ile bugünün yüzme takımı öğrencileri anlamlı bir etkinlikte buluştu

        İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce hazırlanan "Eski Sular Yeni Kulaçlar" adlı belgesel, İznik'in köklü yüzme kültürünü geçmişten günümüze taşıyan anlamlı bir çalışmaya dönüştü. Belgesel kapsamında, 1960'lı ve 1970'li yıllarda merhum İzzet Peşte'nin öğrencileri olarak İznik Gölü'nde yetişen yüzücüler ile bugün İznik Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gören genç yüzücüler bir araya getirildi. Ortaya çıkan belgesel gerçekleşen söyleşi programında yüzücülere ilk kez izletildi. Belgeseli izleyenler duygularına hakim olamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:05 Güncelleme:
        "Eski Sular Yeni Kulaçlar" İznik'te geçmiş ile geleceği aynı kulvarda buluşturdu İznik'in yarım asır önceki yüzme takımı ile bugünün yüzme takımı öğrencileri anlamlı bir etkinlikte buluştu

        İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce hazırlanan "Eski Sular Yeni Kulaçlar" adlı belgesel, İznik'in köklü yüzme kültürünü geçmişten günümüze taşıyan anlamlı bir çalışmaya dönüştü. Belgesel kapsamında, 1960'lı ve 1970'li yıllarda merhum İzzet Peşte'nin öğrencileri olarak İznik Gölü'nde yetişen yüzücüler ile bugün İznik Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gören genç yüzücüler bir araya getirildi. Ortaya çıkan belgesel gerçekleşen söyleşi programında yüzücülere ilk kez izletildi. Belgeseli izleyenler duygularına hakim olamadı.

        İznik'in spor hafızasında önemli bir yere sahip olan merhum İzzet Peşte'nin yetiştirdiği yüzücülerle gerçekleştirilen çekimlerde, geçmiş yılların yüzme kültürü, İznik Gölü'nde yapılan antrenmanlar, yarışmalar, dönemin şartları ve unutulmayan hatıralar kayıt altına alındı.

        REKLAM

        Belgesel çekimleri kapsamında eski yüzücüler yıllar sonra yeniden İznik Gölü'nde bir araya gelerek kulaç attı. Göl kıyısında gerçekleştirilen röportajlarda ise yüzmeye başladıkları yılları, merhum İzzet Peşte ile olan hatıralarını, aldıkları eğitimleri, katıldıkları yarışmaları ve yüzme sporunun hayatlarında bıraktığı izleri anlattılar.

        Eski ve yeni yüzücüler aynı söyleşide buluştu

        Etkinlik kapsamında İznik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Eski Sular Yeni Kulaçlar" söyleşi programına İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Meclis Üyesi Zeliha Peşte, Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Suat Okkalı, Türkiye Yüzme Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Necdet Külahçı eski ve yeni yüzücüler ile aileleri katıldı.

        REKLAM

        Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, merhum İzzet Peşte'nin öğrencileri olan yüzücüler geçmişte yaşadıkları tecrübeleri genç sporcularla paylaştı. İznik Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gören öğrenciler ise eski yüzücülere sorular yönelterek geçmiş dönemin yüzme kültürünü ve spor hayatını doğrudan yaşayan isimlerden dinleme fırsatı buldu. Söyleşiyi eski yüzücülerden Melih Murat Peşte, Murat Sürük, Eşref Sıcak, Hüsnü Köyçay, Recep Bayar, Ali Eroğlu, Ziya Bilgiç, Ahmet Çeviker ve Osman Sevgen tarafından gerçekleştirildi.

        Programda konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik'in tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra güçlü bir spor hafızasına da sahip olduğuna dikkat çekerek, geçmişte İznik'te sporun gelişmesine katkı sunan isimlerin ve onların yetiştirdiği sporcuların hatıralarının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Başkan Usta, bugün İznik Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim alan çocukların geçmişte İznik Gölü'nde atılan kulaçlarla başlayan bu önemli spor geleneğinin yeni temsilcileri olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Etkinlik sonunda İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta efsane yüzücülere plaket takdim ederken, Belediyespor Kulübü adına genç yüzücüler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu, sporcuların desteklenmesi ve gelişmesi alanında yaptıkları önemli çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon

        Benzer Haberler

        İnegöl Belediyesi'ne Sayıştay'dan olumlu denetim görüşü
        İnegöl Belediyesi'ne Sayıştay'dan olumlu denetim görüşü
        BUÜ'de 'Uludağ Tematik Kahve Günleri'nin 12'ncisi düzenlendi
        BUÜ'de 'Uludağ Tematik Kahve Günleri'nin 12'ncisi düzenlendi
        Bursa'da kadın sağlığı için anlamlı farkındalık: "Bir Sonraki Durak: Mamogr...
        Bursa'da kadın sağlığı için anlamlı farkındalık: "Bir Sonraki Durak: Mamogr...
        Bursa'da 2 milyon liralık altın icradan satışa çıkarıldı
        Bursa'da 2 milyon liralık altın icradan satışa çıkarıldı
        Bursa'da kaçak avcılığa geçit yok: 2 ton 760 kilo kum şırlanı doğaya bırakı...
        Bursa'da kaçak avcılığa geçit yok: 2 ton 760 kilo kum şırlanı doğaya bırakı...
        Bursa'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim
        Bursa'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim