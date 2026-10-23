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        İnegöl'de çatıdan düşen 65 yaşındaki usta yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerinin çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybeden 65 yaşındaki çatı ustası yaralandı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten kaldırıma düşen usta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:42 Güncelleme:
        İnegöl'de çatıdan düşen 65 yaşındaki usta yaralandı

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işyerinin çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybeden 65 yaşındaki çatı ustası yaralandı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten kaldırıma düşen usta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Cuma Mahallesi Belediye Meydanı Sokak’ta faaliyet gösteren bir köftecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı aktarma işi için merdivenle işyerinin çatısına çıkan 65 yaşındaki Ahmet D., çalışma yaptığı sırada bir anda dengesini kaybetti.

        Yaklaşık 4 metre yükseklikten kaldırım üzerine düşen usta, yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralı Ahmet D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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