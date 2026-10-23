İnegöl'de çatıdan düşen 65 yaşındaki usta yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Cuma Mahallesi Belediye Meydanı Sokak’ta faaliyet gösteren bir köftecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı aktarma işi için merdivenle işyerinin çatısına çıkan 65 yaşındaki Ahmet D., çalışma yaptığı sırada bir anda dengesini kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işyerinin çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybeden 65 yaşındaki çatı ustası yaralandı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten kaldırıma düşen usta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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