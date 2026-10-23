Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hasta kabulüne 26 Ekim'de başlayacak

Gürkan, sağlık hizmetlerinin bu tarihten itibaren Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi bünyesinde kesintisiz sürdürüleceğini aktardı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha modern koşullarda nitelikli sağlık hizmeti sunulması amacıyla Çekirge Devlet Hastanesinin mevcut binasındaki faaliyetlerinin 24 Ekim saat 23.59 itibarıyla sona ereceğini belirtti.

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