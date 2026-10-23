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        Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hasta kabulüne 26 Ekim'de başlayacak

        Bursa'da yatırımı tamamlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi'nin de hizmetlerini devralarak 26 Ekim'de hasta kabulüne başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hasta kabulüne 26 Ekim'de başlayacak

        Bursa’da yatırımı tamamlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi’nin de hizmetlerini devralarak 26 Ekim’de hasta kabulüne başlayacak.

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha modern koşullarda nitelikli sağlık hizmeti sunulması amacıyla Çekirge Devlet Hastanesinin mevcut binasındaki faaliyetlerinin 24 Ekim saat 23.59 itibarıyla sona ereceğini belirtti.

        Gürkan, sağlık hizmetlerinin bu tarihten itibaren Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi bünyesinde kesintisiz sürdürüleceğini aktardı.

        Yeni hastanede poliklinik hizmetlerinin 26 Ekim itibarıyla başlayacağını ifade eden Gürkan, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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