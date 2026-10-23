Bursa'da AK Parti'den örnek proje AK Parti Osmangazi'de muhtarları, mahalle başkanları ve aileleri birlik beraberlik gecesinde buluşturdu

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve her üç ayda bir düzenlenen Birlik ve Beraberlik Gecesi Programı kapsamında muhtarlar, mahalle başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve aileleri bir araya geldi. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle pasta kesilen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, teşkilat mensupları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, mahallelerin temsilcilerini aileleriyle birlikte buluşturmak ve istişare kültürünü geliştirmek amacıyla yürüttüğü projesini sürdürüyor.

Her üç ayda bir gerçekleştirilen Birlik ve Beraberlik Gecesi, muhtarları, mahalle başkanlarını, ilçe yönetim kurulu üyelerini, belediye meclis üyelerini ve ailelerini aynı çatı altında buluşturuyor. Teşkilat mensuplarının aileleriyle birlikte katıldığı programla mahalleler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve birlik ruhunun sosyal hayatta da yaşatılması hedefleniyor.

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"136 mahallemizde gönül bağımızı daha da güçlendireceğiz"

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, konuşmasında teşkilatın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak muhtarlar, mahalle başkanları ve aileleriyle kurulan gönül bağının önemine dikkat çekti.

Kurtuluş, "Bizim teşkilatımızda birlik ve beraberlik vardır. Teşkilatımızın birlik ve beraberlik ruhunu; mahallelerimizin demokrasideki temel taşları olan muhtarlarımızla, teşkilatımızın mahallelerdeki temsilcileri olan mahalle başkanlarımızla ve aileleriyle birlikte koruyacağız.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. Osmangazi’mizin 136 mahallesinde vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını daha da güçlendirmek için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin'de yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliği güçlendiren organizasyon dolayısıyla AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’a teşekkür etti.

Şahin, "Böyle anlamlı bir programda birlik ve beraberliğimizi koruduğu, teşkilat ruhumuzu güçlendirdiği için kıymetli İlçe Başkanımız Adnan Kurtuluş’a teşekkür ediyorum. Bursa’nın sorunlarını bu masada konuşup çözüme ulaştırmak adına istişare kültürünü güçlendirmesi de ayrıca çok kıymetli. İnşallah hep birlikte Osmangazi’miz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Osmangazi İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği değere dikkat çekerek program dolayısıyla Adnan Kurtuluş’a teşekkür etti.

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Mandacı, "Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, onu hiçbir şekilde unutmayalım: ‘Muhtarlarımız üzülürse ben üzülüyorum. Beni üzmüş olursunuz.’ Muhtarlarımıza değer veren, kıymet gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.

Bu önemli birlik ve beraberlik gecesini düzenleyen, bizleri ailelerimizle birlikte bir araya getiren kıymetli İlçe Başkanımız Adnan Kurtuluş’a da çok teşekkür ediyorum. Bu tür programlar birlikteliğimizi güçlendiriyor, aramızdaki dayanışmayı daha da artırıyor." dedi.

Programda 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle pasta kesildi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından her üç ayda bir gerçekleştirilen Birlik ve Beraberlik Gecesi, teşkilat mensuplarının yanı sıra ailelerini de bir araya getirerek dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağlayacak.