Bursa'nın 700. yılında 1855 depremi geçmişten geleceğe ışık tutuyor

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında, 1855 Bursa Depremi'nin tarihi süreci ve kentin jeolojik yapısı düzenlenen panelde ele alındı. Osman Gazi Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, depremin geçmişten günümüze bıraktığı izler değerlendirilirken, 1855 Bursa Depremi'ni konu alan özel video gösterimi de yapıldı.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen "Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Bursa'da Deprem" başlıklı panelde, 1855 Bursa Depremi tarihi ve jeolojik yönleriyle ele alındı. Programda, Bursa'nın deprem geçmişinin anlaşılması, tarihi kayıtların önemi ve kentin jeolojik mirasının korunması konuları üzerinde duruldu.

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Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Yıldız, Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında düzenlenen programın önemine dikkat çekerek, tarihi depremlerin incelenmesinde geçmişten günümüze ulaşan kayıtların önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Deprem araştırmalarında 1900 yılı öncesi ve sonrasındaki verilerin farklı yöntemlerle değerlendirildiğini belirten Yıldız, "1900 yılından sonra meydana gelen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve etkilerini daha net biçimde verilere işleyebiliyoruz. Ancak daha eski dönemlerde bu ölçümler mümkün olmadığı için tarihi kayıtlara başvuruyoruz. O dönemlerde yazılan eserler, kitabeler ve tarihçilerimizin araştırmaları bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

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Program kapsamında izletilen özel video gösteriminin tarihi ve jeofizik veriler bir araya getirilerek hazırlandığını ifade eden Yıldız, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın 1855 Bursa Depremi sırasında yaşananları daha iyi anlamaya katkı sağlayacağını belirtti.

Yıldız, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Bursa için hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim Bursa için bir hayalimiz var. Tarihin köklerinden gelen, kurucu şehir ruhuyla ve milyonlarca yıllık canlı miras değerleriyle öne çıkan; bu değerlerini koruyabilen, güçlü, insan odaklı ve sürdürülebilir bir Bursa. Bunu hep birlikte başarabiliriz."

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Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Emre Tonaroğlu ise Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla hazırlanan etkinliklerde yalnızca kutlama ve eğlenceye değil, bilgi paylaşımına ve kente kalıcı katkı sunacak çalışmalara da öncelik verdiklerini ifade etti.

Tonaroğlu, "Bu kapsamda yaklaşık iki yıllık bir çalışma süreci içerisinde geniş katılımlı bir program hazırladık. Amacımız, etkinliklerin yalnızca bir festival olarak kalması değil; bilgiyi artıran, Bursa'ya katkı sağlayan ve gelecek nesillere miras bırakılabilecek çalışmalar ortaya koymaktı. Bugünkü program da bu önemli projelerden biri" diye konuştu.

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Panelde alanında uzman akademisyenler de Bursa'nın deprem geçmişi ve jeolojik özellikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.