Büyükşehir'den gençlere 'asker harçlığı' desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek Bursalı gençlere ‘Asker Harçlığı’ desteği verecek. Bir defaya mahsus sağlanacak destekten, belirlenen şartları taşıyan ve 1 Kasım 2026 tarihinden sonra askere gidecek gençler yararlanabilecek.

Başvurular çevrimiçi yapılacak

‘Asker Harçlığı’ desteğinden yararlanmak isteyen adayların Bursa il sınırları içerisinde ikamet etmesi, 30 yaşını doldurmamış olması ve askerlik görevini 6 ay süreli zorunlu er veya erbaş statüsünde yapacak olması gerekiyor. Destek; askeri öğrencileri, bedelli askerlik yapacak kişileri, yedek subay, astsubay, sözleşmeli er ve erbaş statüsünde askerlik yapacak kişileri kapsamıyor.

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Barkodlu askerlik sevk belgesi gerekiyor

EDevlet üzerinden temin edecekleri barkodlu Askerlik Sevk Belgesi’ni sisteme yükleyerek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Ön başvurusunu tamamlayan adayların başvuruları, gerekli kontrollerin ardından değerlendirilecek. Başvurusu uygun bulunan kişilere ait ‘Asker Harçlığı’ desteği, başvuru sırasında bildirilen IBAN numarasına yatırılacak.