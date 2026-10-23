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        Bursa'nın 700 yıllık hafızası kitaplaştırıldı Bursa'nın tarihine ışık tutacak dev eser

        Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa'nın tarihine ve kültürüne katkı sağlayacak çok önemli bir eseri kent hafızasına kazandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Bursa'nın 700 yıllık hafızası kitaplaştırıldı Bursa'nın tarihine ışık tutacak dev eser

        Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa'nın tarihine ve kültürüne katkı sağlayacak çok önemli bir eseri kent hafızasına kazandırdı.

        Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Osmanlı'nın kuruluşu ve Bursa'nın tarihine ışık tutacak olan ‘700 Yıllık Hafıza: Devleti Aliyye'nin Kuruluşu ve Bursa' adlı eseri kentin kültür hazinesine kazandırdı. Alanının önde gelen 25 akademisyeni tarafından kaleme alınan 26 makalenin yer aldığı eser Türkçe ve İngilizce olarak 2 cilt halinde hazırlandı. Kentin tarihine ışık tutacak eserde; Bursa'nın fethinin siyasi ve askeri tarihinden sosyal ve iktisadi hayatına; eğitim, kültür ve edebiyattan mimari ve sanat mirasına kadar uzanan geniş bir perspektifle şehrin kuruluş hafızası ele alınıyor. Eserde; Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa'nın, bir fetih şehri olmanın ötesinde devletleşme, şehirleşme ve medeniyet inşası süreçlerindeki merkezi rolü akademik bir bakış açısıyla değerlendiriliyor.

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        ‘Bursa; Medeniyet inşasının başlangıç noktasıdır'

        ‘700 Yıllık Hafıza: Devleti Aliyye'nin Kuruluşu ve Bursa' kitabının tanıtım programı Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa ev sahibi Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra; AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mestan ve Emine Yavuz Gözgeç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. Vedat Turgut, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mustafa Kara, akademisyenler, basın mensupları, kitap severler ve vatandaşlar katıldı. Programda yaptığı konuşmada Bursa'nın fethinin bir zafer ya da sınır değişikliğinden ibaret olmadığını vurgulayan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Bursa'nın fethi devletleşmenin, şehirleşmenin ve medeniyet inşasının ilk büyük tecrübesidir. Bu mirasın değeri dünyada da kabul gördü. 2014 yılında Bursa ve Cumalıkızık, Osmanlı Cihan Devleti'nin Doğuşu' adıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Ancak bir mirası yaşatmak, onu tescil ettirmekle sınırlı değildir. O mirası doğru okumak, bilimsel bir dikkatle yorumlamak ve kendi sesimizle anlatmak gerekir. Bugün takdim ettiğimiz eser, bu sorumluluğun bir ürünüdür" ifadelerini kullandı.

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        ‘Gelecek nesiller için hazırlandı'

        ‘700 Yıllık Hafıza, Devleti Aliyye'nin Kuruluşu ve Bursa' eserinin, çok geniş bir yelpazede Bursa'nın kuruluş hafızasını ele aldığını belirten Başkan Oktay Yılmaz; "Eserin Türkçe ve İngilizce hazırlanması bilinçli bir tercihtir. Tarihimizi önce kendi kaynaklarımızla, kendi dilimizle yazıyoruz. Ardından onu dünyanın ortak diline taşıyoruz. Çünkü tarihini başkasının anlatmasına bırakan şehir, kendi hikayesinin misafiri olur. Bilgiyle beslenmeyen tanıtım geçicidir. Bilimle desteklenen tanıtım ise kalıcı bir itibara dönüşür. Birliğimiz Bursa'yı bu anlayışla tanıtıyor. Amacımız, Bursa'yı yalnızca gezilen bir şehir olarak değil, okunan ve araştırılan bir medeniyet merkezi olarak göstermektir. Bu eseri bir yıl dönümü hatırası olarak görmüyoruz. Onu, kütüphanelerde ve üniversitelerde uzun yıllar başvurulacak bir kaynak olarak tasarladık. Bez cildi de bu niyetin ifadesidir. Bu kitap bir mevsim için değil, nesiller için basıldı. Bu vesileyle eserin her satırına emek veren 25 kıymetli akademisyenimize teşekkür ediyorum. Editörlerimize, çevirmenlerimize ve yayın sürecinde görev alan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizi bu anlamlı mekanda ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyemize ve Bursa Müzeler Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu eser, ortak aklın ve Bursa sevdasının ürünüdür" dedi.

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        Programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Göçgeç ise Bursa'nın çok değerli bir kent olduğunu belirterek, "Bursa'nın hafızasını canlı tutmak zorundayız. Bursa'nın ruhunu canlandıran bu çalışmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bursa'nın tarihi ve kültürüyle medeniyetimizin en kadim şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mestanda, "Bu değerli eseri Bursa'ya kazandıran Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'ne ve Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmalarının ardından akademisyenler Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. Vedat Turgut, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mustafa Kara; eserin hazırlanış süreci, kapsamı, Osmanlı'nın kuruluşu ve Bursa'nın tarihine ilişkin önemli konuşmalar gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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