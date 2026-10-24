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        İstifa eden işçiye dayakla imzalatılan belgeler mahkemeden döndü Maaşını alamayınca istifa eden işçiye patron dayağı

        Çalıştığı boya fabrikasından maaş alacaklarını alamadığı için istifa eden kimya mühendisi, patronun adamları tarafından darp edilerek zorla bir takım belgeleri imzaladı. Soluğu İş Mahkemesi'nde alan mühendise müjdeli haber yıllar sonra Yargıtay'dan geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        İstifa eden işçiye dayakla imzalatılan belgeler mahkemeden döndü Maaşını alamayınca istifa eden işçiye patron dayağı

        Çalıştığı boya fabrikasından maaş alacaklarını alamadığı için istifa eden kimya mühendisi, patronun adamları tarafından darp edilerek zorla bir takım belgeleri imzaladı. Soluğu İş Mahkemesi’nde alan mühendise müjdeli haber yıllar sonra Yargıtay’dan geldi.

        Tam 8 sene boyunca çalıştığı boya fabrikasından ücret alacağını tahsil edemeyen kimya mühendisi istifa etti. Çalıştığı süre boyunca şubatekim ayları arasında 08.0022.00 saatleri arasında, ekim ayından sonra ise 08.0018.00 ve cumartesi günü 08.0015.00 saatleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesini ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle feshettiğini öne sürdü. Şirket sahibi tarafından darp edilmek suretiyle evraklar imzalatıldığını, her üç şirketin sahibinin de aynı kişi olduğunu belirten davacı mühendis, şirketlerin sürekli başka kişiler adına tescil ettirilerek muvazaalı ve kötü niyetli hareket ettiklerini iddia etti. Her üç şirketin de alacaklardan sorumlu olduğunu ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı şirketler iddiaları inkar etti. İş Mahkemesi, davalı şirketlerin yetkilisinin aynı kişi olduğu ve dinlenen tanıkların benzer yönde ifade verdiği, davacının işçilik alacaklarının eksik ödendiğinin ispatlandığı, bu nedenle davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine hükmetti. Davacının davalı işyerinde fazla çalışma yaptığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışıldığını tanık beyanları ile ispatladığı hatırlatıldı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

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        Mahkeme kararına karşı süresi içinde davalı şirketi avukatı tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) itirazları geri çevirdi. Davacının Asliye Ceza Mahkemesi’nin dava dosyasında işveren tarafından darp edildiğinin sağlık raporu ile sabit olduğu ve işverenin basit yaralama eyleminden ceza aldığı hatırlatıldı. BAM kararı temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi kararını onadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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