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        Bursa'da maaş krizi, işçiler fabrikayı bastı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir giysi fabrikasında, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren işçiler ile fabrika yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirerek uzlaşma sağlamaya çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Bursa'da maaş krizi, işçiler fabrikayı bastı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir giysi fabrikasında, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren işçiler ile fabrika yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirerek uzlaşma sağlamaya çalıştı.

        Olay, İnegöl'ün Cerrah Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir giysi fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada çalışan çok sayıda işçi, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş yerine geldi. Alacaklarını talep eden işçiler ile fabrika yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Gerginliğin artması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Jandarma ekipleri devreye girdi

        Fabrikaya gelen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işçiler ile yetkililer arasındaki gerginliğe müdahale etti. Tarafları sakinleştiren ekipler, olayın büyümemesi için uzlaşma sağlamaya çalıştı.

        Fabrika yetkililerinin işçilerin maaşlarının ödeneceğine dair söz vermesi üzerine kalabalık grup dağıldı. Yaşanan olayın ardından bölgede gerginlik sona ererken, işçilerin maaş alacaklarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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