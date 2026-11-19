Bursa’nın İnegöl ilçesinde parkta buldukları cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçen 15 yaşındaki iki arkadaş, sergiledikleri duyarlı davranışla takdir topladı. Güvenlik kamerasının önüne geçerek belediye ekiplerine ulaşan gençler, cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağladı.

İnegöl Belediyesi’nin parklarda hayata geçirdiği Güvenli Park Sistemi, bu kez örnek bir davranışın ortaya çıkmasına vesile oldu. Parkta vakit geçiren Umutcan Şen (15) ve Ayberk Bilgili (15), bankta unutulmuş bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmak isteyen iki arkadaş, parkta güvenlik kamerası bulunduğunu fark ederek kameranın önüne geçti ve el sallayarak belediye ekiplerinin dikkatini çekmeye çalıştı.

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Kameradan sesli iletişim kurdular

İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde görevli personel, kameradan gençlerin hareketlerini fark etti. Sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak iki arkadaşla irtibat kuran görevli, buldukları cüzdanla ilgili bilgi aldı.

Gençlere bulundukları yerde beklemelerini söyleyen belediye personeli, cüzdanın teslim alınması için zabıta ekiplerini yönlendirdi. Kısa sürede parka gelen ekipler, cüzdanı gençlerden teslim alarak sahibine ulaştırdı.

Duyarlı davranışlarıyla takdir toplayan Umutcan Şen ve Ayberk Bilgili, yaşadıklarını anlatırken cüzdanı kaybeden kişinin üzüntüsünü düşündüklerini ifade etti.

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Ayberk Bilgili, "Parkta otururken bankın üzerinde bir cüzdan gördük. Sahibinin kaybettiğini düşündük ve ona ulaştırmak istedik. Güvenlik kamerasını görünce kameranın önüne geçip el salladık. Belediyedeki görevliler bizimle konuştu ve zabıta ekiplerini yönlendirdi. Bizim için önemli olan cüzdanın içindekiler değil, sahibinin yeniden ona kavuşmasıydı. Belki içerisinde sahibi için çok değerli eşyalar vardı. Cüzdanı sahibine ulaştırabildiğimiz için çok mutlu olduk. Biz olsak bizim de kaybettiğimiz eşyaların bulunmasını isterdik. Herkesin böyle durumlarda duyarlı davranması gerekiyor. Biz sadece doğru olanı yaptık. Bir insanı mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

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Umutcan Şen ise, "Arkadaşımla oturmak için parka çıktığımızda bankın üzerinde cüzdan bulduk. Biz de cüzdanı gördüğümüzde parkımızın yedi yirmi dört izlendiğini bildiğimiz için kameralardan belediye görevlileriyle iletişime geçtik. Onlar da hemen bize dönüş sağladılar. Zabıtalar geldi parkımıza. Bizden cüzdanı aldılar. Biz de içerisine hiç bakmadan, içinde ne olup olmadığını bilmeden zabıta abilere cüzdanı teslim ettik. Biz bunu ilgi görmek için değil de her Türk insanının yapması gereken bir davranış olduğu için yaptık. Bizim de bir eşyamız kaybolduğunda bulunmasını isteriz. İçerisinde ne olduğunun bizim için hiçbir önemi yoktu. Bu davranışın herkese örnek olmasını isteriz" dedi.

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Gençleri tebrik eden mahalle muhtarı Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Erdem Kaya, "Mahallemizin gençleriyle gurur duruyoruz. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Kemalpaşa Mahallesi demek huzur demek, mutluluk demek. Allah gençlerimizin böyle işlerinin sayılarını artırsın. Teşekkür ediyorum" dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güvenli Park Sistemi kapsamında parklar, İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 gün 24 saat kameralarla takip ediliyor. Çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde vatandaşlarla anlık iletişim kurulabilirken, ihtiyaç duyulan durumlarda zabıta ekipleri de hızla yönlendirilebiliyor.