BURSA’nın İnegöl ilçesinde parkta buldukları cüzdanı sahibine ulaştırmak için, belediyenin güvenlik kamerası aracılığıyla görevlilere ulaşarak cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağlayan Umutcan Şen (15) ve Ayberk Bilgili (15), “Bizim için önemli olan cüzdanın içindekiler değil, sahibinin yeniden ona kavuşmasıydı. Biz sadece doğru olanı yaptık” dedi.

17 Kasım’da, İnegöl Belediyesi’nin Güvenli Park Sistemi kapsamında kameralarla takip edilen Altı Eylül Çocuk Parkı'nda bir vatandaşın bankta unuttuğu cüzdanı bulan Umutcan Şen ve Ayberk Bilgili, çevredeki güvenlik kamerasını fark etti. Cüzdanı kameraya gösterip el sallayan gençler, İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde görevli personelin dikkatini çekti.

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KAMERADAN SESLİ İLETİŞİMLE GENÇLERE ULAŞILDI

Kamera görüntülerini anlık olarak takip eden belediye personeli, sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak gençlerle iletişime geçti. Gençlere bulundukları yerde beklemelerini söyleyen görevli, cüzdanın teslim alınması için zabıta ekiplerini yönlendirdi. Kısa sürede parka ulaşan zabıta ekipleri, cüzdanı gençlerden teslim alarak sahibine ulaştırdı.

‘BİR İNSANI MUTLU EDEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE’

Duyarlı davranışlarıyla takdir toplayan Umutcan Şen ve Ayberk Bilgili, cüzdanı kaybeden kişinin üzüntüsünü düşündüklerini ifade ederek yaşadıklarını anlattı. Ayberk Bilgili, “Parkta otururken bankın üzerinde bir cüzdan gördük. Sahibinin kaybettiğini düşündük ve ona ulaştırmak istedik. Güvenlik kamerasını görünce kameranın önüne geçip el salladık. Belediyedeki görevliler bizimle konuştu ve zabıta ekiplerini yönlendirdi. Bizim için önemli olan cüzdanın içindekiler değil, sahibinin yeniden ona kavuşmasıydı. Belki içerisinde sahibi için çok değerli eşyalar vardı. Cüzdanı sahibine ulaştırabildiğimiz için çok mutlu olduk. Biz olsak bizim de kaybettiğimiz eşyaların bulunmasını isterdik. Herkesin böyle durumlarda duyarlı davranması gerekiyor. Biz sadece doğru olanı yaptık. Bir insanı mutlu edebildiysek ne mutlu bize” dedi.

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‘HER TÜRK İNSANININ YAPMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ OLDUĞU İÇİN YAPTIK’

Umutcan Şen de “Arkadaşımla oturmak için parka çıktığımızda bankın üzerinde cüzdan bulduk. Biz de cüzdanı gördüğümüzde, parkımızın 7/24 izlendiğini bildiğimiz için kameralardan belediye görevlileriyle iletişime geçtik. Onlar da hemen bize dönüş sağladılar. Zabıtalar geldi parkımıza. Bizden cüzdanı aldılar. Biz de içerisine hiç bakmadan, içinde ne olup olmadığını bilmeden zabıta ağabeylere cüzdanı teslim ettik. Biz bunu ilgi görmek için değil de her Türk insanının yapması gereken bir davranış olduğu için yaptık. Bizim de bir eşyamız kaybolduğunda bulunmasını isteriz. İçerisinde ne olduğunun bizim için hiçbir önemi yoktu. Bu davranışın herkese örnek olmasını isteriz” diye konuştu.

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Gençleri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Erdem Kaya, “Mahallemizin gençleriyle gurur duruyoruz. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Kemalpaşa Mahallesi demek huzur demek, mutluluk demek. Allah gençlerimizin böyle işlerinin sayılarını artırsın. Teşekkür ediyorum” dedi.

GÜVENLİ PARK SİSTEMİ 7/24 GÖREVDE

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güvenli Park Sistemi kapsamında parklar, İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 gün 24 saat kameralarla takip ediliyor. Çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde vatandaşlarla anlık iletişim kurulabilirken, ihtiyaç duyulan durumlarda zabıta ekipleri de hızla yönlendirilebiliyor.