Bursa Şehir Hastanesi'nde 3 branştan hekim tarafından gerçekleştirilen operasyonla 39 yaşındaki hastanın yumurtalıklarından toplardamarlar yoluyla kalbine kadar ulaşan 32 santimetre uzunluğundaki nadir tümör, başarıyla temizlendi.

Balıkesir'de yaşayan Filiz İnal, 3 yıl önce düz kas kaynaklı iyi huylu tümör (leyomiyomatozis) nedeniyle ameliyat oldu. Sağlığına kavuştuktan sonra aradan geçen zamanda hastalığı sessizce nükseden İnal, yaklaşık bir yıl boyunca karında şişlik ve yürürken bacağında ağrı şikayetleri yaşadı. Balıkesir ve İzmir'de tedavi imkanlarını araştıran İnal, komşusunun yönlendirmesi ile Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman'a ulaştı. Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ayrıntılı incelemede kalpte olduğu düşünülen kitlenin aslında yumurtalık bölgesinden başlayarak toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzandığı tespit edildi. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna'nın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuşan Filiz İnal hastaneden taburcu edildi.

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Dünya genelinde nadir rastlanıyor

32 santimetre uzunluğundaki tümörün leyomiyomatozis kaynaklı olduğunu belirten Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, bu tür kitlelerin yumurtalık çevresinde görülebildiğini ve bazen iliak (kalça bölgesi) damarlara ilerleyebildiğini ancak kalbe kadar ulaşmasının dünya genelinde çok nadir olduğunu vurguladı. Kitlenin vücutta çok uzun bir yol izlemesi nedeniyle 6 parça halinde çıkarıldığını aktaran Kahraman, "Kalbe kadar uzanan dünyada çok ender vakalardan birisiydi. Ekip çalışmasıyla hastamızı sağ salim ameliyattan çıkardık. Bugün kontrolünü yaptık; karnında şişlik yok, nefesi rahat ve durumu gayet iyi" dedi.

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Literatürde 650 vaka var

Hastanın yaşının genç olması, literatürde bu tarz vakaların çok nadir olmasının oldukça dikkat çekici olduğunu dile getiren Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna ise, "Literatürü incelediğimizde yaklaşık dünyada 650 bu tarz bir vaka var ama bu denli uzanım gösteren, rahim alınması sonrası uzanım gösteren vaka sayısı oldukça az. Oldukça mutluyuz. Hastamıza sağlıklı, uzun bir ömür dileriz" şeklinde konuştu.

Böbrek kitlelerinde ana toplardamara uzanan kısımlara hâkim olduklarını ve hastanın bu alandaki ameliyatını kendilerinin gerçekleştirdiğini ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ise, "Bu konuda kalpdamar ekibi yönetti, biz de yardımcı olarak batın içerisinde ana toplardamarın ve etrafının serbestleşmesinde, bunun idrar kanalına komşuluğundan dolayı üroloji olarak ekibe dahil olduk. Kitlenin çıkarılmasına biz de katkı sağladık" diye konuştu.

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Ameliyatla yeniden sağlığına kavuşan Filiz İnal, yaklaşık bir yıldır zorlu bir süreç geçirdiğini belirterek, "Bir komşumun yönlendirmesiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne geldim. Bir mesajla Nail Bey'e ulaştım. O mesajla sağlığıma kavuştum, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.