Bursa Şehir Hastanesinde 3 farklı branştan hekimin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 39 yaşındaki hastanın yumurtalıklarından toplardamarlar aracılığıyla kalbine kadar uzanan 32 santimetrelik tümör çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de yaşayan Filiz İnal, 3 yıl önce düz kas kaynaklı iyi huylu tümör (leiomyomatozis) nedeniyle ameliyat oldu.

Sağlığına kavuştuktan sonra aradan geçen zamanda hastalığı sessizce nükseden İnal, yaklaşık bir yıl boyunca karında şişlik ve yürürken bacağında ağrı şikayetleri yaşadı.

Balıkesir ve İzmir'de tedavi olanaklarını araştıran İnal, komşusunun tavsiyesiyle Bursa Şehir Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman'a muayene oldu.

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Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ayrıntılı incelemede kalpte olduğu düşünülen kitlenin aslında yumurtalık bölgesinden başlayarak toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzandığı tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna'nın yer aldığı ameliyatla tümörü çıkarılan ve sağlığına kavuşan Filiz İnal, hastaneden taburcu edildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, bu tür kitlelerin yumurtalık çevresinde görülebildiğini, bazen kalça bölgesindeki damarlara ilerleyebildiğini bildirdi.

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Kahraman, tümörün kalbe kadar ulaşmasının dünya genelinde çok nadir görüldüğünü dile getirdi.

Kitlenin vücutta çok uzun bir yol izlemesi nedeniyle 6 parça halinde çıkarıldığını belirten Kahraman, "Kalbe kadar uzanan dünyada çok ender vakalardan birisiydi. Ekip çalışmasıyla hastamızı sağ salim ameliyattan çıkardık. Bugün kontrolünü yaptık, karnında şişlik yok, nefesi rahat ve durumu gayet iyi." ifadesini kullandı.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna da bu tür vakalara az rastlandığını anlatarak, "Literatürü incelediğimizde yaklaşık dünyada 650 bu tarz bir vaka var ama bu denli uzanım gösteren, rahim alınması sonrası uzanım gösteren vaka sayısı oldukça az. Oldukça mutluyuz. Hastamıza sağlıklı, uzun bir ömür dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Filiz İnal da yaklaşık bir yıldır zorlu bir süreç geçirdiğini belirterek, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.