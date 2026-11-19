Olay, saat 11.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önüne gelen Y.B., otomobilinden indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşte vücuduna isabet eden kurşunlarla Y.B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.B., kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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