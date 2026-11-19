Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.B. ambulansla götürüldüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Y.B, evin yakınındaki bir eczaneye sığındı, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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