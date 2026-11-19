Bela Bartok, Mikhail Glinka, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach ve Joseph Haydn'ın eserlerinin seslendirileceği programda, geleneksel türkülerden seçmeler de yer alacak.

Doç. Dr. Çağdaş Özkan yönetimindeki konserde, üç öğretmen solist Elif Özgür, Elifsu Yalın ve Zeynep Kökten, genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.