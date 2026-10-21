BTSO üyeleri, Avrasya Ambalaj Fuarı'nda yeni teknolojileri inceledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ambalaj ve bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerini, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ile buluşturdu. Yaklaşık 60 kişilik BTSO heyeti, fuarda yeni üretim teknolojilerini ve sektörel gelişmeleri inceleyerek Bursalı firmaların stantlarını ziyaret etti.

BTSO, üyelerinin yeni pazarlara erişimini desteklemek, sektörel gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak ve ticari iş birliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği fuar ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Oda’nın 14, 27, 49 ve 58. meslek komitelerinden temsilciler, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 31. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katıldı.

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BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Safa Yaşar Çelik, 14. Meslek Komitesi Meclis Üyesi İzin Ersin Kaya, 49. Meslek Komitesi Başkanı Ömer Ece, 58. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Yunus Dündar ve 49. Meslek Komitesi Üyesi İdris Şahintaş'ın da yer aldığı heyet, fuar kapsamında sektörün önde gelen firmalarıyla bir araya geldi. Ambalaj malzemeleri, gıda işleme ve paketleme makineleri, baskı teknolojileri ile sürdürülebilir ambalaj çözümlerinin sergilendiği organizasyonda yeni ürün ve teknolojiler hakkında bilgi alan BTSO üyeleri, fuara katılan Bursalı firmaları da stantlarında ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Safa Yaşar Çelik, fuarların firmaların teknolojik gelişmeleri yerinde incelemeleri, sektördeki yenilikleri takip etmeleri ve yeni ticari bağlantılar kurmaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Bursa iş dünyasının rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini ifade eden Çelik, "Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na farklı sektörlerden üyelerimizle birlikte verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Fuar kapsamında Bursalı firmalarımızın stantlarını ziyaret ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunma imkânı yakaladık. Bu tür organizasyonların firmalarımızın yeni teknolojileri tanıması ve ticari ilişkilerini geliştirmesi bakımından değerli olduğuna inanıyoruz" dedi.

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BTSO olarak üyelerin ticari faaliyetlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Çelik, "Üyelerimizin üretim ve ticaret kapasitesini geliştirmelerine katkı sağlayacak organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz. Fuarda gerçekleştirilen görüşmelerin yeni iş birliklerine dönüşmesini ve sektörlerimize katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 31'incisi düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, ambalaj ürünlerinden üretim makinelerine, baskı teknolojilerinden gıda işleme sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Düzenlenen organizasyon, 120 bin metrekarelik fuar alanında yerli ve yabancı firmaları ağırladı. Sürdürülebilir üretim, yeni nesil ambalaj çözümleri ve teknolojik dönüşümün öne çıktığı fuar, sektör temsilcilerine uluslararası ticari bağlantılarını geliştirme fırsatı sundu.