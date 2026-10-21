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        HAGEL'den tarım ve hayvancılıkta yeni dönem hamlesi

        Bursa İli Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL), yeni dönemde tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarını genişleterek üreticilere yönelik destekleri artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
        HAGEL'den tarım ve hayvancılıkta yeni dönem hamlesi

        Bursa İli Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL), yeni dönemde tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarını genişleterek üreticilere yönelik destekleri artırmayı hedefliyor.

        HAGEL Meclis toplantısı, Birlik Başkanı ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın başkanlığında Kaplıkaya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Meclis gündeminde, 2027 yılı çalışma programının ve bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması, birlik tüzüğünde belirli maddelerde değişikliğe gidilmesi, ilçe bazlı tanıtım ve hayvancılık ihtiyaç envanterinin görüşülmesi maddeleri yer aldı. İlçe bazlı tarım ve hayvancılık desteklerinin nasıl şekillenebileceği ve yeni dönemin yol haritası üzerine detaylı sunumlar gerçekleştirilirken, özellikle üreticinin üretim ve pazara erişim programı konusunda da yeni hedefler aktarıldı.

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        HAGEL, yeni dönemde hayvancılık sektöründeki aktif çalışmalarına tarım sektörünü de entegre ederek ilerleyecek. Bu çerçevede de kurumun kurumsal ihtiyaçları öne çıkarılarak, dijital alt yapısı güçlendirilip kapasitesi arttırılacak.

        HAGEL Birlik Başkanı ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yeni dönemde ağırlıkla odak noktamız üreticiyi hibe programları ve desteklerle güçlendirmek ve bunu çağa uygun argümanlarla desteklemek olacak. Arge ekibimizle bunun için yoğun bir mesai yapıyoruz. Proje odaklı ve yenilikçi bir bakış açısı benimseyeceğiz" dedi.

        Meclis alınan kararların oy birliği ile kabulünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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