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        Osmangazi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerine uluslararası ilgi

        Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan Büyükşehir Belediyesi Şefkatli Kazan Proje Direktörü Tatyana Merzliakova, Osmangazi Belediyesi'nin Alzheimer hastaları, yaşlılar ve engelli bireylere yönelik hizmetlerini yerinde inceledi. Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Merzliakova, Osmangazi'deki örnek uygulamaları Kazan'da da hayata geçirmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Osmangazi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerine uluslararası ilgi

        Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan Büyükşehir Belediyesi Şefkatli Kazan Proje Direktörü Tatyana Merzliakova, Osmangazi Belediyesi’nin Alzheimer hastaları, yaşlılar ve engelli bireylere yönelik hizmetlerini yerinde inceledi. Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Merzliakova, Osmangazi’deki örnek uygulamaları Kazan’da da hayata geçirmek istediklerini belirtti.

        Osmangazi Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetler, uluslararası alanda da ilgi görmeye devam ediyor. Kazan Büyükşehir Belediyesi Şefkatli Kazan Proje Direktörü Tatyana Merzliakova, Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (BAREM) ziyaret ederek Alzheimer Gündüz Bakımevi (ALBAM) başta olmak üzere yaşlılara ve engelli bireylere yönelik hizmetlerin sunulduğu kompleksi gezdi. Merkezde görev yapan personel ve hizmet alan üyeler tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Merzliakova, sunulan hizmetlerin niteliğine ve merkezde oluşturulan sevgi dolu ortama dikkat çekti.

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        Osmangazi Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazan Büyükşehir Belediyesi Şefkatli Kazan Proje Direktörü Tatyana Merzliakova, merkezdeki uygulamaların kendileri için önemli bir örnek oluşturduğunu belirtti. Merzliakova, "Burada üç farklı hizmetin sunulduğu; Alzheimer hastalarına, yaşlılara ve engelli bireylere yönelik hizmetleri içeren bu kompleksi ziyaret ettik. Burası sevgi ile dolu bir kuruluş. Buradaki herkes bu işi severek yapıyor ve buradaki üyeler kendilerinin sevildiğini ve buraya ait olduklarını her anlamda hissediyorlar. Kamu eliyle bu işlerin çok ciddi manada yapıldığını tüm dünya gelip burada görmeli. Çünkü toplum yaşlanıyor, kamu da bunun önlemini almak adına bu tarz işletmeler, bu tarz kuruluşları tesis ediyor. Bu anlamda buraların daha geliştirilmesi, bu tarz tesislerin daha da inşa edilmesine yönelik bizler de kendi kurumumuza yönelik çalışmalar yapacağız. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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        Merzliakova’nın Alzheimer Gündüz Bakımevi’ni özellikle görmek istediğini ve ziyaret kapsamında tüm kompleksi gezdiğini aktaran Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Sevcan Yaman ise Merzliakova’nın, Kazan’da benzer projeleri hayata geçirmek için bilgi aldığını kaydetti.

        Ziyaret kapsamında Kazan Büyükşehir Belediyesi Şefkatli Kazan Proje Direktörü Tatyana Merzliakova’ya BAREM’deki üyelerin el emeği ile ürettiği çeşitli hediyeler takdim edildi.

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