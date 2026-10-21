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        Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın: Dumanlar kent merkezinden görüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın: Dumanlar kent merkezinden görüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, Sakarya Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda çıktı. Depodan yükselen yoğun dumanlar kent merkezinin farklı noktalarından da fark edildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan, Bursa'da geri dönüşüm depolarında meydana gelen yangınlar ve bu yangınlar sırasında ortaya çıkan yoğun dumanlar, hava kirliliği konusunu da yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, benzer yangınların çevre ve hava kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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