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        Bursa'da iş kazası sonrası hayatını kaybeden iş yeri sahibi son yolculuğuna uğurlandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde ekskavatör ile geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, yaklaşık bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Bursa'da iş kazası sonrası hayatını kaybeden iş yeri sahibi son yolculuğuna uğurlandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde ekskavatör ile geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, yaklaşık bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu (39), tesiste bulunan ekskavatörle geri dönüşüm malzemelerini bir alandan başka bir alana taşımaya başladı. Çalışma sırasında Niğdelioğlu, ekskavatörün ucundaki malzemeler ile makine arasında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niğdelioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Niğdelioğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Yasin Niğdelioğlu için İnegöl OSB Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı cenaze töreninde Niğdelioğlu, ailesi, yakınları ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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        Niğdelioğlu'nun cenazesi, namazın ardından götürüldüğü Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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