Nilüfer'de bin 749 öğrenci Cumhuriyet için koştu

Nilüfer Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlamaları, geleneksel "Nilüfer Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu" ile start aldı. 68 okuldan bin 749 öğrencinin katıldığı koşuda çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu caddelere taşıdı.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen "Nilüfer Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu", bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yarışa, 68 okuldan 465 takım ve bin 749 genç sporcu katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan koşunun startını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir verdi. Toplam 8 kategoride yarışan öğrenciler, bin 500 metrelik mesafede dereceye girebilmek için ter döktü. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren koşunun ardından çocuklar, meydanda kurulan oyun ve etkinlik alanında eğlendi.

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"Önemli olan cumhuriyet için koşmak"

Yarışların tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi. Törende öğrencilere seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak yarışmanın asıl amacının dayanışma ve bir arada olma ruhu olduğuna dikkat çekerek, "Cumhuriyet’in çocukları olarak bu anlamlı koşuya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Başkan Şadi Özdemir’in konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. ‘Minik Kızlar’, ‘Minik Erkekler’, ‘Küçük Kızlar’, ‘Küçük Erkekler’, ‘Yıldız Kızlar’, ‘Yıldız Erkekler’, ‘Genç Kızlar’ ve ‘Genç Erkekler’ kategorilerinde bireysel ve takım olarak dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi. Törende ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ‘Başkanlık Kupası’ ödülleri de sahiplerini buldu.

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Dereceye giren öğrencilere ödüllerini; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, meclis üyeleri, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aydın Comart ve Aydın Narin verdi.