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        İnegöl Belediyespor filede Güner Karakaya'yı konuk ediyor

        Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde sezona flaş bir giriş yaparak 4'te 4 yapan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 25 Ekim Pazar Günü İnegöl'de Güner Karakara Spor Kulübünü konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        İnegöl Belediyespor filede Güner Karakaya'yı konuk ediyor

        Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde sezona flaş bir giriş yaparak 4’te 4 yapan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 25 Ekim Pazar Günü İnegöl’de Güner Karakara Spor Kulübünü konuk edecek.

        İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi 1. Grupta sezona flaş bir başlangıç yaptı. İlk 4 maçından 4 galibiyet çıkaran ve bu müsabakalarda sadece 1 set kaybeden turuncu lacivertliler, 5’inci haftayı bay geçmişti. 6. Hafta müsabakaları kapsamında ise İnegöl’de Güner Karakaya takımını konuk edecek.

        25 Ekim Pazar günü 17.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynanacak zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını antrenör Vural Kökçe nezaretinde sürdüren İnegöl Belediye Spor Kulübü erkek voleybol takımı, galibiyet serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak. 4. Haftayı lider kapatan ve bay haftası nedeniyle maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan temsilcimiz, 4. Sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çekişmeli geçmesi beklenen müsabaka öncesi tüm sporseverleri İnegöl Belediyespor’u desteklemeye davet etti. Başkan Taban, "Gençlerimiz sezona güzel bir başlangıç yaptı. Galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyorlar. Bizim onlara inancımız ve güvenimiz tam. İlçe halkımızın da 25 Ekim Pazar günü 17.00’da kapalı spor salonuna gelerek takımımızı desteklemesini, takımımızı yalnız bırakmamasını istirham ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

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