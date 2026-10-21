BUÜ Çocuk Göğüs Hastalıkları'na önemli bağış

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nın fiziki ve teknik altyapısı, hayırsever desteğiyle hayata geçirilen KistikFibrozis Polikliniği Odası ve cihaz bağışlarıyla güçlendirildi.

Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Canıtez, gerçekleştirdiği kıymetli katkılar nedeniyle hayırsever iş insanı Hasan Zühtü Akın’a teşekkür plaketi takdim etti.

Bölgemizde bu alanda kurulmuş ilk ve tek merkez!

Düzenlenen törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam; "BUÜ Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Güney Marmara Bölge sinde yaklaşık 6 milyon nüfusa hitap eden ve bölgedeki 6 ilde bu alanda kurulmuş akademik faaliyet ve sağlık hizmeti sağlayan ilk ve tek merkezdir. Hayırseverlerimizin destekleri sayesinde çok daha nitelikli hizmet vermeyi sürdürebileceğiz. Bağışçımız Hasan Zühtü Akın’a teşekkür ediyoruz" ifadelerin kullandı.

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Çocukluk çağındaki akciğer ve solunum yolu hastalarına hizmete devam

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Canıtez de bölüm açısından çok büyük bir öneme sahip olan bu bağışı nedeniyle müteşekkir olduklarını belirtti. Bilim Dalı’nın Bursa ve bölgedeki diğer iller için önemli bir sağlık merkezi olma özelliği taşıdığına işaret eden Doç. Dr. Yakup Canıtez, Türkiye genelinde yeni gelişen Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanlığının, çocukluk çağında akciğer ve solunum yolu hastalarına sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğinin altını çizdi.