Polis desteğiyle düzenlenen resim kursunu tamamlayan 20 öğrenci sertifikalarını aldı

Kursla öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri, sorumluluk bilinci kazanmaları ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri hedeflendi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda görevlendirilen eğitmen tarafından verilen eğitimler boyunca öğrencilerin ihtiyaç duyduğu resim malzemeleri temin edilirken, kurs süreci Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından takip edildi.

2026 yılı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" Projesi çerçevesinde, Semiha Mustafa Özer Ortaokulunda gerçekleştirilen kursa 1015 yaş aralığındaki 20 öğrenci katıldı. Toplam 40 saat süren eğitimlerde öğrenciler, resim alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

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