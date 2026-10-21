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        İnegöl Belediyesi'nde personele yapay zeka eğitimi düzenlendi

        İnegöl Belediyesinde personelinin dijital yetkinliklerini geliştirmek ve yapay zeka teknolojilerinin kamu hizmetlerinde etkin kullanımını desteklemek amacıyla temel düzeyde yapay zekâ eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        İnegöl Belediyesi'nde personele yapay zeka eğitimi düzenlendi

        İnegöl Belediyesinde personelinin dijital yetkinliklerini geliştirmek ve yapay zeka teknolojilerinin kamu hizmetlerinde etkin kullanımını desteklemek amacıyla temel düzeyde yapay zekâ eğitimi gerçekleştirildi.

        İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2026 yılı eğitim planı içerisinde bulunan yapay zekâ eğitimi, bu sabah belediye binasında bulunan çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Personelin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ uygulamalarına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılmasını hedefleyen eğitime; belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan kalem ve teknik personelin yanı sıra yapay zeka teknolojilerini kamu iş süreçlerinde uygulayan, bu teknolojileri kullanmayı hedefleyen ve konuya ilgi duyan diğer personel de katıldı.

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        Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkanlardan daha etkin yararlanılması, iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımların tanıtılması ve personelin yapay zeka uygulamalarını bilinçli, güvenli ve verimli biçimde kullanmasına katkı sağlanması amaçlanan giriş seviyesindeki eğitim, Eğitim Uzmanı Dr. Sezgin Koyun ve Bilgisayar Mühendisi Harun Ergün tarafından verildi. Eğitimde; yapay zeka araçlarının tanıtımı, resmi yazışmaların hazırlanması, metin özetleme, raporlama ve veri analizi gibi konular ele alındı. Ayrıca otomasyon süreçlerinde ve belediye hizmetlerinde yapay zeka teknolojilerinin güvenli ve etkin kullanımına ilişkin temel bilgiler, uygulamalı örneklerle aktarıldı.

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