Gemlik'te kaçak midye avına geçit yok: 174 bin TL ceza

Denetimler kapsamında 1.500 kilogram canlı midyeye el konuldu. İlgili birimler tarafından sorumlular hakkında toplam 174 bin 403 TL idari para cezası uygulanırken, el konulan canlı midyeler yeniden denize bırakıldı.

Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı personelinin katılımıyla 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, yasa dışı yollarla midye avcılığı yapıldığı belirlendi.

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