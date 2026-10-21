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        Yıldırım'da 'dönüşüm' hız kesmiyor

        Yıldırım Belediyesi, Arabayatağı Mahallesi'nde özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek dönüşüm projesi için yıkım çalışmaları başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Yıldırım'da 'dönüşüm' hız kesmiyor

        Yıldırım Belediyesi, Arabayatağı Mahallesi’nde özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek dönüşüm projesi için yıkım çalışmaları başladı.

        Yıldırım Belediyesi, ilçedeki mevcut yapı stokunu yenileyerek deprem ve afetlere karşı dayanıklı güvenli ve dirençli bir şehir oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin geleceğine yön veren yatırımları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğü dönüşüm projelerine bir yenisini ekledi. Arabayatağı Mahallesi 8344 Ada 5 parselde, özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi için eski yapı stoğunun yıkımına başlandı. Planlaması Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan proje kapsamında; alanda bulunan 3 bina ve 7 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkılan binaların yerine ise hem depreme dayanıklı hem de modern 56 daire ve 3 dükkan inşa edilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Arabayatağı Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm projesi için gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Yılmaz, "Gün geçmiyor ki Yıldırım’da yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlamasın. Bugün, Arabayatağı Mahallesi’nde özel sektör eliyle gerçekleştireceğimiz yeni kentsel dönüşüm projesi için ilk adımını atıyoruz. Burada mevcut yapıların yerine depreme dayanıklı ve konforlu yeni binalar yükselecek. Özel sektör eliyle yürütülecek bu projede 56 daire ve 3 dükkan inşa edilecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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        Güvenli yıldırım

        Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm konusunda Bursa’nın en tecrübeli kurumu olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Yıldırım’ın dört bir yanında dönüşüm projeleri hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu konutlarda yaşaması için kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşümü yalnızca eski binaları yıkıp yenilerini yapmak olarak görmüyoruz. Dönüşümle birlikte mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getiriyor; yeni yolları, yeşil alanları, parkları ve sosyal donatıları da ilçemize kazandırıyoruz. 30 bin yeni konut üretme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmaya devam edeceğiz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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