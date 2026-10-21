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        BTÜ Avrupa ortaklı projesiyle nanoteknolojiyi mesleki eğitime taşıyor

        BTÜ, Erasmus+ kapsamında Almanya, Romanya ve Hırvatistan'dan kurumlarla birlikte yürütülecek AgriNanoVET projesinde yer aldı. Proje ile nanoteknoloji uygulamalarının sürdürülebilir tarım ve gıda üretimine yönelik mesleki eğitim müfredatlarına entegre edilmesi, öğretmen ve öğrencilerin bu alandaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:20 Güncelleme:
        BTÜ Avrupa ortaklı projesiyle nanoteknolojiyi mesleki eğitime taşıyor

        BTÜ, Erasmus+ kapsamında Almanya, Romanya ve Hırvatistan’dan kurumlarla birlikte yürütülecek AgriNanoVET projesinde yer aldı. Proje ile nanoteknoloji uygulamalarının sürdürülebilir tarım ve gıda üretimine yönelik mesleki eğitim müfredatlarına entegre edilmesi, öğretmen ve öğrencilerin bu alandaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Erasmus+ Mesleki Eğitimde İş Birliği Ortaklıkları (KA220VET) kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Enhancing Sustainable Agriculture and Food Production: Integrating Nanotechnological Approaches in Vocational High School (AgriNanoVET)" projesinde uluslararası ortak olarak yer aldı. Almanya koordinatörlüğünde yürütülecek ve iki yıl sürecek projede BTÜ; Almanya, Romanya ve Hırvatistan’dan kurumlarla iş birliği yapacak. Proje ile nanoteknoloji uygulamalarının sürdürülebilir tarım ve gıda üretimindeki kullanımının mesleki eğitim müfredatlarına kazandırılması, öğretmen ve öğrencilerin bu alandaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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        Öğretmenler için dijital eğitim platformu

        AgriNanoVET kapsamında mesleki eğitim öğretmenlerinin kullanımına yönelik dijital bir eğitim platformu oluşturulacak. Projede ayrıca gıda muhafazası ve besin zenginleştirme alanlarında nanokapsülleme uygulamalarını içeren laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilecek. Öğrencilerin nanoteknoloji ve sürdürülebilir tarım konularında bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla 14 haftalık seçmeli ders müfredatı hazırlanacak. Böylece nanoteknoloji alanındaki güncel uygulamaların mesleki eğitime aktarılması amaçlanıyor.

        BTÜ’den dört kişilik proje ekibi

        Projede BTÜ adına Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu proje yürütücüsü olarak görev alıyor. Proje ekibinde Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Neslihan Dündar, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Proje Destek Ofisinden Öğretim Gör. Yasemin Sarıcaoğlu yer alıyor.

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        Rektör Çağlar: Farklı ülkelerle ortaklaşa projeleri önemsiyoruz

        BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin uluslararası iş birlikleriyle yürüttüğü projelerin eğitim ve araştırma alanındaki kapasiteyi geliştirdiğini belirterek, "Farklı ülkelerden paydaşlarla yürütülen projeler, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirirken öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası çalışma ortamlarında deneyim kazanmasına da katkı sağlıyor. AgriNanoVET projesinin, nanoteknoloji alanındaki güncel yaklaşımların mesleki eğitime aktarılması ve sürdürülebilir tarım ile gıda üretimine yönelik yeni eğitim içeriklerinin geliştirilmesi açısından değerli çıktılar ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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