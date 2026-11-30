BURSA Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferini iptal edildiği duyuruldu.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle BUDO, 12 seferini iptal etti. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruda iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

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11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa(Mudanya).