Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç sivil toplum kuruluşunun halk dansları toplulukları Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu, Kafkas Folklor Kültür Derneği ve Rumeli Türkleri Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen programda, Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı "Özgür Filistin" yazılı pankart açıldı.

Siyah kıyafetler giyen halk dansları topluluklarının üyeleri, Filistin dansı sergileyerek savaşlardan etkilenen kadın ve çocukların durumuna dikkati çekti.

Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı Halil Toy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek olmak ve dünyaya birlik mesajı vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

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Destek gösterisinde emeği geçenlere teşekkür eden Toy, "Dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Biz İnegöl'de biriz, şehirde biriz, ülkede biriz. Hepimiz kardeşçe, kardeşlerimize destek olmak adına, sesimizi duyurmak adına bugün böyle bir program düzenledik. Hep beraber şehrimiz adına buradan sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Kafkas Folklor Kültür Derneği Başkanı Recep Küpçüoğlu da Filistin halkına destek olmak ve İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla programa katıldıklarını belirtti.

Rumeli Türkleri Kültür Derneği Başkanı Serkan Ay da üç sivil toplum kuruluşunun halk dansları topluluklarıyla ortak gösteri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İnşallah sesimiz gür çıkar, gür duyulur. Soykırıma karşı hepimiz biriz, birlikteyiz." dedi.

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Gösteriye katılan 17 yaşındaki Erva İpek Serbest de Filistin'deki çocuklara destek olmak amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün İnegöl'de üç folklor derneği olarak Filistin'deki çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde savaş istemiyoruz. Yaptığımız farkındalık çalışmasıyla çocukların mutlu yaşamasını hedefledik. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, savaşa hayır." ifadesini kullandı.