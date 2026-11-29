Bursaspor Basketbol Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Nilüfer Barış Spor Salonu’nda bugün saat 14.00’te yapılması planlanan ilk toplantı gerçekleştirilemedi. Genel kurulun ikinci toplantısı, 6 Aralık 2026 Pazar günü saat 14.00’te Nilüfer Barış Spor Salonu’nda yapılacak. Daha önce ilan edilen gündem doğrultusunda düzenlenecek toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak.

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