Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında kentin kültür hazinesine kalıcı bir eser daha kazandırdı. 'Beylikten Cihan Devletine' temasıyla yürütülen 20252026 Kültür Sanat Sezonu kapsamında hayata geçirilen 'Kalemin İzinde Fetih Yolunda' projesi, 'Fetih Günlerinin Saf Neşesi: Bursa'nın Fethine Giden Yol' kitabıyla tamamlandı. Söğüt'ten Bursa'ya uzanan tarihi fetih rotasını izleyen 16 edebiyatçının duygu, düşünce ve gözlemlerinden oluşan eser, düzenlenen tanıtım toplantısıyla okuyucularla buluştu.

Söğüt'ten Bursa'ya yolculuk

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında, Türkiye'nin önde gelen 16 yazarı; Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Prof. Dr. Refik Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezai Sevim'in rehberliğinde Söğüt'ten Bursa'ya uzanan tarihi fetih yolculuğuna çıktı. Söğüt, Bilecik, Yenişehir, İnegöl, Kestel, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi'yi kapsayan güzergahta gerçekleştirilen gezide, fetih sürecine tanıklık eden tarihi mekanlar yerinde incelendi. Ertuğrul Gazi Türbesi'nden Şeyh Edebali Türbesi'ne, Yarhisar Orhan Gazi Camii'nden Yenişehir'deki Postinpuş Baba Zaviyesi'ne, Kestel Kalesi'nden Balaban Bey Hisarı'na, Dimboz Geçidi'nden Kite Kalesi'ne ve Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerine kadar pek çok tarihi durak ziyaret edildi. Akademisyenlerin anlatımları eşliğinde tarihi şahsiyetler, eserler ve fetih coğrafyası hakkında bilgi edinen yazarlar, yolculuk boyunca tanıklık ettiklerini ve hissettiklerini deneme yazılarıyla kaleme aldı. Adını Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa'da Zaman' şiirindeki 'Fetih günlerinin saf neşesi' mısrasından alan kitap, bu yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Böylece Bursa'nın fetih hikayesi özgün bir eserle gelecek kuşaklara aktarılmak üzere kalıcı hale getirildi.

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Medeniyet merkezi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kitap tanıtım toplantısına, projenin rehberliğini üstlenen akademisyenler Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Prof. Dr. Refik Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezai Sevim'in yanı sıra; yazılarıyla kitaba katkı sunan Ali Ayçil, Ali Günvar, Beşir Ayvazoğlu, Celal Fedai, Funda Özsoy E., Güven Adıgüzel, Harun Candan, Hasan Erdem, Hüseyin Akın, M. Kayahan Özgül, Mustafa Muharrem, Mustafa Özçelik, Necmettin Turinay, Senail Özkan, Sinan Yılmaz ve Zeki Bulduk katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın yalnızca Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti değil, aynı zamanda köklü bir medeniyetin şekillendiği önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

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Şehrin tarihi ve manevi zenginliğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Geyikli Baba'dan Emir Sultan'a, Üftade Hazretleri'nden Somuncu Baba'ya, Molla Fenari'den Süleyman Çelebi'ye kadar nice gönül sultanının bu topraklarda yaşamış olması, şehrimizin manevi derinliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanı sıra beylikten cihanşümul bir devlete dönüşümün de mayalandığı mukaddes bir yurttur. Bugün Bursa'nın neresine adım atarsak atalım kuruluş döneminin izlerine rastlarız" dedi.

"Başvuru kaynağı olacak"

Eserin ortaya çıkış sürecine de değinen Başkan Yılmaz, "Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı yolculukta, 16 kıymetli yazarımız ve değerli tarihçilerimizle Söğüt'ten Bursa'ya uzanan fetih rotasını tarihi ile birlikte değerlendirdik. Yazarlarımız bu toprakların hafızasını yeniden okuyarak gördüklerini, hissettiklerini ve düşündüklerini kendi kalemlerinden aktardılar. Türkiye'ye örnek olacak bu seyahatin neticesinde ortaya çıkan eserimizi edebiyat ve kültür dünyamıza kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu eserin bir örneği daha yok. Bu yönüyle bu kitap bugünü aydınlatırken, gelecek kuşaklar içinde bir yol gösterici ve başvuru kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"Geçmişimizi geleceğe taşıyoruz"

Şehrin tarihi ve manevi değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Bizler şehrimizi manevi ve tarihi bağlarından koparmadan geleceğe taşımak için samimiyetle ve gayretle çalışıyoruz. Tarih, coğrafya ve edebiyatın buluşmasına zemin hazırlayan bu eser, yalnızca bir gezi kitabı değil; aynı zamanda bu toprakların hafızasına, medeniyet birikimine ve kültürel mirasına tutulmuş güçlü bir ışık. Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünü, geçmişten aldığımız ilhamı geleceğe taşıyacak çalışmalarla değerlendiriyoruz. Bu anlamlı eserin ortaya çıkmasına katkı sunan yazarlarımıza, yolculuk boyunca engin tarihi bilgileriyle bizlere rehberlik eden akademisyenlerimize ve yayın sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bursa'mızın nice asırlara aynı gurur ve bereketle ulaşmasını diliyorum. Kitabımızın edebiyat dünyasına ve Bursa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Toplantıda konuşan Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan ise, "Bursa'nın fethini bugüne kadar hep tarihçiler yazıyordu. İstedik ki bu fethi bir de edebiyatçılarımızın gözüyle anlatalım. Projenin sonunda çok önemli bir eser ortaya çıktı. Bu önemli projeyi hayata geçirdiği için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.