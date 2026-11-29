Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ‘Edebiyat Buluşmaları’na konuk olan Yazar Tarık Tufan, 'Edebiyat Hayat Memat’ başlıklı söyleşide kitapseverlerle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, edebiyat dünyasının önemli isimlerini Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Edebiyat Buluşmaları’nın konuğu, romanları ve sinema alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yazar ve Senarist Tarık Tufan oldu.

Şehir Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşiye, edebiyat tutkunları yoğun ilgi gösterdi. ‘Edebiyat Hayat Memat’ başlıklı söyleşide edebiyatın insan hayatındaki yeri ve anlamı üzerine katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Tarık Tufan, kitapseverlere sanatla iç içe bir gün yaşattı. Tarık Tufan, etkinliğin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

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Söyleşiden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu tür etkinlikler sayesinde sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulduklarını söyledi. Etkinliklerin devamını temenni eden sanatseverler, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.