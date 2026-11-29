Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı siteye gelen şahıs, elindeki satırla saldırmak istedi. Korku içinde eve sığınan kadının ardından evin camına satır fırlatan şahıs, camı tuzla buz etti. Kadının büyük korku yaşadığı ve camın parçalandığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün gece Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin yaşadığı siteye geldi. Eşine ölüm tehditleri savurduğu öne sürülen şahıs, elindeki satırla kadına saldırmak istedi. Korkuya kapılan kadın eve sığınırken, şahıs bu kez evin penceresine satır fırlattı. Cama isabet eden satır evin içine düşerken, şans eseri kimseye bir zarar gelmedi.

REKLAM

İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kadının korku dolu yaşadığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.