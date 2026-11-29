Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor'un deplasmanda Vanspor ile karşılaştığı mücadeleyi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu önünde kurduğu dev ekran ile Bursalılarla buluşturdu. Yeşilbeyazlı taraftarlar, maçın heyecanını hep birlikte yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın en önemli değerlerinden biri olan Bursaspor'un deplasmanda Vanspor ile karşılaştığı mücadeleyi dev ekrana taşıyarak vatandaşları kilometrelerce uzaktaki mücadeleye ortak etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu önünde kurulan dev ekran karşısında buluşan taraftarlar, karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti. Tezahüratlarla takımlarına destek veren Bursalılar, tribün coşkusunu stadyum önüne taşıdı.

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Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından taraftarlara Türk bayrakları ve Filistin bayrakları dağıtıldı. BURFAŞ da vatandaşlara sıcak içecek ikramında bulundu. 11'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan Bursasporlu taraftarlar, maç heyecanını omuz omuza yaşamanın keyfini çıkardı. Bursaspor sevgisinin etrafında kenetlenen taraftarlar, düzenlenen etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.