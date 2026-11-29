Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Bursa ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Hollandalı firmaların Bursa’daki yatırım ve iş birliği imkânları, vize süreçlerinin kolaylaştırılması konuları ele alındı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa’nın sanayi ve üretim gücünün yanı sıra, lojistik altyapısı, tarımsal üretimi, gıda sektörü, tarihi ve turizm değerleriyle de öne çıktığını vurguladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Çağlar, Seyfullah Baylan, Elif Özhan ve Zeki Eker’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye Hollanda Başkonsolosu Daan Huisinga ve Başkonsolosluk Kıdemli Ticaret Uzmanı Mustafa Başaran katıldı.

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"Bursa, Türkiye’nin en büyük üretim ve ticaret merkezlerinden biri"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BTSO’nun 60 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu söyledi. Bursa’nın güçlü üretim altyapısı, sanayi birikimi ve girişimcilik kültürüyle uluslararası pazarlarda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Matlı, "Hollanda ile ticari ilişkilerimizi geliştirerek iki ülke arasında daha güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz. Firmalarımızın karşılıklı ticaret yapmasını, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmesini ve ortak projeler geliştirmesini önemsiyoruz. Bu süreçte temsilcilerimizin birbirleriyle daha kolay bir araya gelebilmesi ve ticari temaslarını artırabilmesi için vize süreçlerinde kolaylık sağlanması da büyük önem taşıyor. Bu konuda gerekli adımların atılmasını oldukça kıymetli görüyoruz. Ayrıca odamız bünyesinde Hollandalı yetkililerle birlikte kurulacak bir iş birliği ofisi de ticaret yapmak isteyen üyelerimize önemli destekler sunacaktır" dedi.

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Bursa’nın Hollanda ile ticaret hacminin 2025 yılında 727 milyon dolar olduğunu ifade eden Başkan Matlı, "Hollanda’ya geçtiğimiz yıl Bursa’dan 655 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam Türkiye’nin Hollanda’ya yaptığı ihracatın yüzde 8’ine karşılık geliyor. Bursa’nın güçlü olduğu makine, elektrikli cihaz, taşıt, plastik, mobilya, demirçelik eşya, alüminyum ve kauçuk gibi sektörlerde Hollanda önemli bir pazar. Bu potansiyeli firmalarımız için daha güçlü bir iş birliğine dönüştürmeliyiz" şeklinde konuştu.

Hollanda Başkonsolosu’ndan Bursa’nın ekonomik dinamizmine övgü

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga, Bursa’nın ekonomik büyüklüğü, gelişmiş sanayi altyapısı ve girişimcilik potansiyelinin Hollandalı şirketler açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Bursa ziyareti kapsamında Hollanda menşeli firmalarla da bir araya gelerek şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini, iş deneyimlerini ve karşılaştıkları ekonomik sorunları değerlendirdiklerini ifade eden Huisinga, Bursa’nın ekonomik dinamizminin kendisini etkilediğini belirterek, "Bursa ekonomik olarak oldukça gelişmiş bir şehir. Bu gerçekten etkileyici. Bursa’nın güçlü ekonomisi ve girişimcilik yapısı Hollandalı şirketleri de buraya çekiyor. Türk girişimcilerin hızlı büyümesi ve pazarın büyüklüğü, Hollanda şirketleriyle iş birliklerinin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Bursa’daki girişimcilik ve dinamizmden çok etkilendim. Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde, temasları ve karşılıklı iş birliklerini önemsiyoruz" dedi.